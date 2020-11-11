紫光展锐操作系统生态覆盖 Android、Linux、RTOS，面向分布式、智能化

本周，以 “象由芯生 · 科技服务人民”为主题的 2020 紫光展锐市场峰会重磅开启，广大生态合作伙伴共聚一堂，共话数字世界新未来。

在今天举办的 “操作系统 OS 研讨会”上，来自紫光展锐工程一线的架构师带来了一场整个操作系统领域的饕餮盛宴。

操作系统向分布式、智能化方向发展

操作系统是智能设备的灵魂，是实现系统智能的关键，也是提升用户交互体验的关键，好的操作系统可以成为一个生态平台，助力开发者突破想象的限制，以创新给产品赋予活力。

随着进入到 5G + 物联网的时代，操作系统迎来了新的发展机遇，但是目前的操作系统尚不能适应万物互联需求，操作系统亟待引入分布式、智能化等技术，以新的架构和理念满足物联网时代的需求。

紫光展锐任赓认为，在这样的发展趋势下，操作系统技术对集成度要求更高，需要具备一站式解决方案，可维护、可测试和可制造的能力，对性能、功耗和稳定性的要求同样很高。其次，更加注重生态，满足更高的兼容性，需要提供标准化平台。同时，易于开发，需要提供完整文档和指导，以及标准化接口。

此外，面对宽泛的不同的市场需求，操作系统要解决的事情归根到底还是数据和连接。无论是通过远场技术还是近场技术，要把人、物、云连接起来。操作系统技术上，对分布式、智能化提出完全不同于以前的要求。另外是来自安全的挑战，当我们把个人、组织的信息全都交给设备的时候，安全就变成一个非常关键、非常敏感的话题。

覆盖 Android、Linux、RTOS 等多个平台

据了解，目前，紫光展锐的操作系统覆盖了 Linux、Android、RTOS 三大类，均有相应的实体产品形态。

谈及紫光展锐为什么做 Linux OS，楚恩来表示，Linux OS 诞生以来，小到 IoT 模组，大到超算服务器都能够良好的适应，主要得益于其良好的生态基础；灵活的特性，易于配置和定制满足差异化需求；庞大的社区，Open Source 资源丰富；可控性强。此外，随着业务的发展，越来越多的产品需要用不同的 OS 来适应不同的产品生态。

紫光展锐目前能够提供 Linux OS 定制开发平台；提供通信，AI，多媒体，Camera，无线连接等能力和开发接口；提供 5G 模组、MiFi、智能支付、监控等基础应用方案和产品；支持多种 Linux 发行版，为客户和合作伙伴提供了适用不同场景和生态的操作系统支持。

紫光展锐从 Android 2.2 开始一直跟随 Android 做芯片与版本升级，今年 9 月 8 日做到和 Android 11 同步，并率先完成 Android 11 的升级工作，主要得益于紫光展锐对 Android 的部分解耦，从而实现 BUG 数相较 Android10 减少 42%，修改 AOSP 行数减少 53%，开发周期缩短 33%。围绕 Android 系统，紫光展锐的工作主要包括三个方面，首先，Android 版本的升级，对原生系统进行修改以适配硬件。第二，Android 的优化，包括架构、性能等。第三，Android 产品交付。

紫光展锐曹艳表示，除了对原生 Android 的一些版本优化之外，紫光展锐在 Android 基础上推出了特有的优化方案。CBB Unisoc Android 编译系统，实现 Module 货架化，Product/Board 继承，减少开发与维护工作。软件集成测试缺陷拦截网，构建研发体系质量和效率的项目交付能力（3 On），研发阶段设置的缺陷拦截网通过指标监控，有效提高缺陷去除率和降低缺陷遗留率指标。

紫光展锐张晔指出，相比 Android/Linux 等常见的智能手机操作系统，展锐嵌入式操作系统所需要的资源更低，低至 16MB ROM/4MB RAM，200Mhz 左右的 CPU。此外，在资源受限的情况下，仍能提供类似智能机的用户体验，比如 3D UI、动态壁纸、游戏、视频通话、定位、浏览器等，并能提供更持久的续航能力。目前，该系统经过将近 20 年的演进，由三星、Nokia、小米等头部客户出货到全球各地，系统稳定。

紫光展锐呙超表示，IVYKit 是基于 RTOS 的软件平台，面向蜂窝物联网应用，支持 NB-IoT 等多种蜂窝物联网通信制式统一的软件平台，目标让蜂窝物联网应用开发更容易。紫光展锐的 IVYKit 是一个安全可靠的平台，提供 Secure Boot、TrustZone、NOR FLASH 掉电安全的文件系统。支持 TCP/IP、PPP、FTP/HTTP 等丰富的协议。支持丰富的 AI 命令、Modem 抽象层、OpenCPU 框架。同时还集成了集成 Classic BT,BLE；Audio 通话，播放，录音；LCD，Camera 驱动等。目前已经应用于包括共享单车产品、儿童手表、远程抄表、扫码支付等场景。

紫光展锐张可光表示，基于 WCN freertos 打造的 V5663 平台具有单芯片高集成、丰富的接口等特点，集成了丰富的功能模块。造就了其技术领先、算力强大、易于开发、应用丰富、安全可靠的能力。目前广泛应用于智能音箱、智能录音笔等语音场景；高清图传、内窥镜、美容仪、耳镜等图像场景；以及智能路由器、Wi-Fi、物联网等 Smart Home 场景。

紫光展锐曹宝坤指出，紫光展锐基于 Linux 的通信模组具备低 RAM/ROM、强扩展、开源架构、遵循 3GPP 等协议认证。支持 API 级 APP 接口调用，支持 5G 及 MBIM 等多种数据功能，可搭载 RIL/atChat 等多种 modem 通道，支持 phonesim 等开发模拟及可视化适配，能够适用于物联网等多个领域的解决方案。下一步，紫光展锐将进一步支持 CMD 级接口调用及配置、增加双卡支持、完善 AP 侧数据存储机制、增强的 AT 并发处理能力等。

紫光展锐张寒冰认为，对于 TOS，目前不同的 IC 厂商都是采用不同的方案。虽然社区做过努力，但基本上没有做到统一。紫光展锐目前主要针对安全机制做整体的安全方案，目前能够实现比较丰富的应用，比如支付类场景、AI 安全类场景、数字版权管理等相关场景，另外从存储的角度也支持用户基本数据的离线安全。

虚拟化技术也涉及多类应用场景。基于 XEN 的车载虚拟化平台、基于 KVM 的多操作系统手机平台、基于轻量级 Hypervisor 的 TEE 解决方案、基于虚拟化方案的单芯片 Linux OpenCPU 平台、支持 ARMv9 架构的安全虚拟化方案。

紫光展锐王科表示，对于 Kernel 新技术，主要包括内存管理、CPU、文件系统、Common、OST 几个方向。目前紫光展锐在精准文件页保护、SPF、S2idle、CPU isolation、内存页颠簸以及安全方面进行了优化，经过优化，各方面性能均有提升。下一步，紫光展锐将重点正对 Irq balance、EROFS、IO、New EAS、基于页颠簸的内存回收进行进一步的优化。

市场预计，到 2025 年我国物联网连接数将近 200 亿个，潜在经济影响力为 2.7-6.2 万亿美元。面对这样的市场空间，产业界各方更需要联合起来支撑整个操作系统生态的发展，让整个生态变得高效，加速数字化进程。