不再纯依靠独占，任天堂：将通过种类繁多的第三方游戏丰富 Switch 内容

IT之家 11 月 11 日消息 长时间以来，任天堂 Switch 都依靠优秀第一方游戏阵容刺激其产品在主机市场的销量，比如我们熟知的《马里奥》、《塞尔达传说》等系列。但相较于微软 Xbox 和索尼 PlayStation 的竞争，任天堂在游戏作品上的相对匮乏也让其主机的销量难以与前者比拟。

对此，该公司似乎正计划改变现有的游戏策略。据外媒 NintendoLife 报道，任天堂总裁古川幸太郎（Shuntaro Furukawa）表示，任天堂将迎接更多来自第三方游戏厂商的作品，为 Switch 带来更为 “种类繁多”的游戏阵容。

古川幸太郎称：“事实是，Nintendo Switch 主机以及其他软件发行商的销售都在增长，我们希望 Nintendo Switch 成为一个平台，使两者都能继续畅销。”

据该媒体报道，据今年上半年的统计，任天堂 Switch 的第三方游戏销量相较于去年同期，增长了约 50%。

IT之家获悉，就目前而言，该平台的主力仍为第一方游戏，例如《马里奥赛车 8》截至 2020 年 9 月，该作销量达 2899 万部，而第三方游戏于该平台的销量则远远达不到这个数字。

而比较乐观的是，目前 Switch 销量已达 6830 万台，这将使得很多第三方游戏厂商愿意去尝试在 Switch 上推出游戏。