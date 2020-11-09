i7-10870H+RTX2060 高端配置，机械师 F117 游戏本双 11 券后价 7699 元

IT之家 11 月 9 日消息 机械师 F117 游戏本现已开启双 11 特惠促销活动，i7-10870H+RTX 2060 高端配置天猫满减券后价仅 7699 元，畅玩主流游戏。

IT之家了解到，机械师 F117 游戏本搭载了英特尔下半年最新推出的新款 10 代酷睿处理 i7-10870H 处理器，规格从上半年的 6 核 12 线程升级至了 8 核 16 线程，睿频高达 5GHz，接近了 i9 的规格。显卡为 RTX 2060，拥有 6GB 显存，支持光线追踪和 DLSS 2.0 功能。值得注意的是，机械师 F117 的独显支持直连输出模式，游戏帧数提升约 10-15%，可以大大降低游戏画面延迟和残影现象。

屏幕方面，机械师 F117 游戏本搭载了 15.6 英寸大屏，拥有 144Hz 高刷新率。其他方面，机械师 F117 游戏本内部采用了 3+3 铜管散热，配备了 PWM 智能温控双风扇。机械师 F117 游戏本还采用了全尺寸键盘，拥有 1667 万色，支持 4 个分区变色。

机械师 F117 游戏本正在热卖中，i7-10870H+RTX 2060+16GB 内存 + 512GB SSD 到手价仅 7699 元，感兴趣的小伙伴不要错过。