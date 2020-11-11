禁令临近，字节跳动要求美国法院干预 TikTok 强制出售事宜

IT之家 11 月 11 日消息 字节跳动要求华盛顿联邦上诉法院进行干预，以阻止美国政府要求其出售 TikTok 视频分享应用，若不出售则将在美国面临禁令。

字节跳动正在寻求阻止其最重要的国际业务 -- 在美国拥有高达 1 亿多用户的 TikTok 被强行出售，特朗普政府以国家安全为由发布了禁止 TikTok 在美国的行政命令，并要求中国公司将 TikTok 的控制权让渡给美国投资者。

字节跳动最终达成了一项协议，将约 20% 的股份出售给甲骨文公司和沃尔玛公司，但由于白宫的变化和对禁令的法律挑战，这一协议现在处于僵局。

IT之家了解到，TikTok 在一份声明中表示：“一年来，TikTok 一直本着诚意与美国外资投资委员会积极接触，以解决其国家安全问题，即使我们不同意其评估。”TikTok 指的是美国外国投资委员会。

TikTok 表示，它已要求政府延长 30 天的时间，以继续努力寻求解决方案，避免剥离令。

“自总统初步批准我们的提案以满足这些担忧以来的近两个月时间里，我们提出了详细的解决方案，以最终确定该协议 -- 但没有收到关于我们广泛的数据隐私和安全框架的实质性反馈，”TikTok 说。

TikTok 表示，面对周四美国外资投资委员会的最后期限，其别无选择，只能求助于上诉法院，“以捍卫我们和我们在美国的 1500 多名员工的权利”。

美国辩称，TikTok 是一个国家安全威胁，称它可能会让中国政府获得数百万美国人的个人数据，因为它是由一家中国公司拥有的。