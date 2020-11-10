TikTok 在加拿大悄然兴起， 在当地已雇用 50 多员工

在遭受美国政府打压之际，TikTok 的加拿大业务正在悄然兴起。TikTok 已在多伦多设立了一个办公室，雇用了 50 名员工，当地业务获得有力推进。

TikTok 加拿大总经理丹尼尔 · 哈巴希（Daniel Habashi）向当地用户表示，“我们来了，我们对在加拿大的未来感到兴奋。”哈巴希最近还对加拿大媒体称，“我们致力于在本地发展这个平台，这一承诺没有改变。”

由于新冠病毒大流行导致人们居家时间增多，TikTok 的用户量获得显著提升。TikTok 在北美的应用下载排行榜中一直名列前茅，成为广大用户特别是年轻用户最为喜爱的短视频应用服务。

哈巴希曾在微软、Instagram、Facebook 供职，还在 Soho House 俱乐部工作过。他擅长包装炒作，并富有开拓进取精神，哪怕是冒险。

不过截至目前为止，TikTok 在加拿大的使用量还不大。据研究公司 HootSuite 称，截至 2019 年底，只有 9% 的 16 岁至 64 岁的加拿大人使用 TikTok。加拿大瑞尔森大学（Ryerson University）今年的一项研究发现，在加拿大的社交媒体用户中，TikTok 用户比例相对较小，但这部分用户经常使用 TikTok。

哈巴希说，保持 TikTok 在加拿大的增长，必须顺应当地的流行趋势。

“我们采取市场导向的方法，关注与加拿大人产生共鸣的内容。加拿大人特别地对学习内容有很大的兴趣，如在 TikTok 上学习如何烹饪牛排等，这可以和孩子一起做。”他说，“如果观众觉得它很吸引人，我们会确保在 TikTok 上可以随时能够观看。”

除了教育内容外，户外运动视频也很受欢迎。哈巴希说，TikTok 上公共卫生相关视频最近在加拿大也很受欢迎。政府官员、市长和医生等都在使用 TikTok 来分享居家防疫信息，包括新冠病毒测试和社交隔离措施等。

一股认为，年轻用户在 TikTok 平台更多的是关注娱乐内容。但哈巴希认为，TikTok 是互联网上一个有趣的角落，积极而具有娱乐性的感觉，对所有年龄段的人和各行各业都非常有吸引力。他说，“我们看到的是，所有年龄段用户数量在持续增长，特别是在新冠疫情大流行时期，许多是几世同堂在使用 TikTok。”

除了在多伦多租用了办公空间，TikTok 还与渥太华的 Shopify 公司合作，为美国商人提供 “可购物”视频。哈巴希说，一切才开始。在未来三年，TikTok 计划雇用大约 3000 名工程师，他们中大部分将在加拿大、新加坡和欧洲部分地区。

哈巴希没有具体说明 TikTok 将在加拿大雇用多少工程师，但他暗示 TikTok 在加拿大的发展步伐一定会很大。