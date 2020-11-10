TikTok 前 CEO 加入投资公司 Access，此前因特朗普政府施压字节跳动离职

当地时间周一投资公司 Access Industries 宣布，TikTok 前首席执行官凯文 · 梅耶尔（Kevin Mayer）加入公司担任顾问一职。

梅耶尔一度被视为迪士尼公司首席执行官的热门人选，此前曾短暂担任 TikTok 首席执行官一职。Access Industries 周一称，梅耶尔将专注于媒体相关业务，并为公司寻找新的潜在机会。

据悉，Access Industries 由在俄罗斯出生的亿万富翁伦 · 布拉瓦尼克 (Len Blavatnik)创立，在华纳音乐集团、Deezer 流媒体服务公司和其他公司都有大笔投资。

梅耶尔曾在迪士尼担任直接面向消费者和国际部门的董事长，负责 Disney + 流媒体服务和 Hulu 等业务。其曾被视为接任迪士尼首席执行官一职的热门人选，但今年 2 月迪士尼表示，鲍勃 · 查佩克（Bob Chapek）将从乐园和消费产品部门负责人升任首席执行官一职。

今年 5 月，梅耶尔离开迪士尼，出任字节跳动旗下短视频应用 TikTok 的首席执行官。随着消费者因视频内容大量涌入平台，TikTok 业务实现了大幅增长。梅耶尔出任 TikTok 首席执行官之际，还负责字节跳动旗下音乐和游戏等业务在全球范围的扩张。

今年 8 月，梅耶尔在上任仅 3 个月后就辞去了 TikTok 首席执行官的职务，当时特朗普政府向字节跳动施压，要求其出售 TikTok 美国业务。梅耶尔在致员工的一封关于他离职的信中说，由于 TikTok 美国业务预计将被出售，环境已经改变，首席执行官的角色也将发生变化。

微软曾考虑收购 TikTok 在美国的业务，其中既有单独收购 TikTok 美国业务的想法，也有与沃尔玛合作的意向。甲骨文、沃尔玛以及其他潜在买家有意将 TikTok 美国业务收入囊中。目前交易尚未完成。

梅耶尔在一份声明中表示，他期待帮助 Access 推动 “领先的媒体和娱乐业务再获成功，这是我未来努力的关键组成部分”。