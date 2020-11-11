苹果 Silicon M1 芯片揭秘分析：抛弃 x86， A14 秀肌肉版

IT之家11月11日消息 苹果今天正式发布了全新的Mac电脑芯片M1，外媒anandtech带来了相关分析，抛弃x86，基于A14，苹果M1会给我们带来哪些期望？

下面是文章内容：

到目前为止，我们对苹果芯片组的性能比较一直都是在iPhone评测的背景下进行的，与x86设计的并列只是文章中的一个小插曲。今天苹果Silicon发布会完全改变了我们在性能方面的描述，抛开了人们通常争论的典型的苹果与橘子的对比。

我们目前还没有苹果Silicon设备，很可能再过几周才能拿到手，但我们现在有A14，并预计新的Mac芯片M1基于iPhone设计中采用的微架构。苹果对随机性能点的比较是值得批评的，然而苹果宣称2.5倍性能的10W测点确实有一定意义，因为这是基于英特尔的MacBook Air所用芯片的标称TDP。同样，正是得益于苹果在移动领域的能效特性，M1才会被承诺展示出如此大的成绩--这无疑与我们的A14数据相吻合。

IT之家获悉，图上A14的性能数据比较让人匪夷所思。如果在公布这些数据的同时隐藏了A14的标签，人们会猜测这些数据点来自于AMD或Intel的其他x86 SKU。事实上，A14目前能与目前市场上x86厂商最优秀的顶级性能设计相抗衡，实在是一个惊人的壮举。

再来看看详细的成绩，再次让人惊讶的是，A14不仅能跟上，而且在429.mcf和471.omnetpp等对内存延迟敏感的工作负载上，A14居然比这两个竞争对手都要强，尽管它们要么拥有相同的内存（i7-1185G7，LPDDR4X-4266），要么拥有桌面级内存（5950X，DDR-3200）。

同样，不考虑A14的456.hmmer分数优势，那主要是由于编译器差异造成的，减去33%，对比数据更贴切。

即使是在更以内存重载工作为主的SPECfp中，A14不仅跟得上，而且一般情况下更多的时候是胜过Intel CPU设计的。如果不是最近发布的Zen3设计，AMD也不会好到哪里去。

在SPEC2006的整体图表中，A14的表现绝对精彩，在绝对性能上领先于AMD最近的Ryzen 5000系列，只差一点。

事实上，苹果能够在包括SoC、DRAM和调节器在内的设备总功耗为5W的情况下，与+21W(1185G7)和49W(5950X)的封装功耗数据相比，在不含DRAM和调节器的情况下，取得这样的成绩，绝对是令人震撼的。

对于GeekBench等比较常见的基准套件有很多批评，但坦率地说，我发现这些担心或争论是很没有根据的。SPEC中的工作负载和GB5中的工作负载唯一的事实区别是，后者的异常值测试较少，而这些测试都是重内存的，也就是说它更多的是CPU基准，而SPEC则更倾向于CPU+DRAM。

苹果在这两个工作负载中都有不错的表现，足以证明他们的微架构非常均衡，苹果Silicon在性能上扩展到“桌面工作负载”没有太大问题。

性能轨迹最终的交集在哪里？

在A7发布的时候，人们对苹果把他们的微架构称为桌面级设计是非常不屑的。几年前人们于将A11和A12称为达到接近桌面级的性能数据也是非常不屑的，而今天对业界来说是一个重要的时刻，因为现在苹果的A14显然已经能够展示出超越英特尔所能提供的最佳性能。这是一个多年来一直在稳步执行和进步的性能轨迹。

在过去的5年里，英特尔成功地将他们最好的单线程性能提升了28%左右，而苹果则成功地将他们的设计提升了198%，也就是2015年底苹果A9性能的2.98倍（我们称之为3倍）。

苹果这些年的性能轨迹和毋庸置疑的执行力，才成就了今天的苹果Silicon芯片。看过这张图的人都会意识到，苹果除了抛弃英特尔和x86，转而采用自家的微架构之外，根本没有其他选择--如果继续顺其自然，就意味着停滞不前和更糟糕的消费产品。

今天的公告只涵盖了苹果的笔记本电脑级的Apple Silicon, 虽然我们还不知道更多细节，苹果表示这具有巨大的电源效率的优势，意味着新的芯片将能够提供或大大增加电池续航, 或与目前的英特尔MacBook阵容相比大幅提高性能。

苹果曾宣称，他们将在两年内将整个Mac消费类产品阵容完全过渡到Apple Silicon，这说明我们将看到高TDP的多核设计来驱动未来的Mac Pro。如果苹果能够继续保持目前的性能轨迹，那将会给人们留下极为深刻的印象。