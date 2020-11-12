苹果会将不兼容 iOS 应用从 Mac 应用商店撤出，含使用核心位置 API 应用

IT之家 11 月 12 日消息 苹果已经确认，搭载 M1 芯片的新款 Mac 将原生运行 iOS 应用。而为了推进这一功能，苹果将把几乎所有的 iOS 应用都添加到 Mac 应用商店中。不过，也有一些应用将无法被 Mac 用户使用，原因包括开发者自主的选择和兼容性问题。

苹果再次向 iOS 开发者发送邮件，以提醒他们注意这一重要变化，将他们的 iPhone 和 iPad 应用带到 Mac 上。默认情况下，每个 iOS 应用都会自动发布在 Mac App Store 上，因此开发者必须手动选择不在 macOS 上提供他们的 iOS 应用。

IT之家了解到，像谷歌和 Facebook 这样的主要开发商不会将他们的应用收录到 Mac App Store 上，但热门游戏《我们之间》和 HBO Max 应用将会上架。

苹果要求开发者确保他们的 iOS 应用与 macOS 完全兼容，并且不需要任何 iPhone 和 iPad 上才有的功能，比如蜂窝连接和 TrueDepth 摄像头。如果应用不兼容，那么开发者必须选择退出 Mac 应用商店。

不过，苹果也会自动将一些不兼容的应用从 Mac 应用商店中撤出。开发者的 iOS 应用如果使用核心位置 API（可以访问用户的位置），将不会被纳入 Mac 应用商店，因为该公司表示，这些应用可能无法在 macOS 上正常运行。

对于这些应用，该公司表示，它们 “在苹果 Silicon Mac 上运行可能会有问题”，建议开发者在 Mac App Store 上提供这些应用之前，应该在搭载 M1 芯片的 Mac 上进行测试。同时，当应用是 iOS 应用时，Mac App Store 会提醒用户该应用是 “为 iPad 设计”和 “未检查 macOS”。

Mac 上的一些应用可能无法像在 iPhone 或 iPad 上一样正常运行。例如，依赖 iPhone 或 iPad 独特硬件的功能，如陀螺仪或支持复杂手势操作，可能无法在 Mac 上使用。在某些情况下，这样的功能可能是应用程序功能的核心，而在其它情况下，应用程序可能在没有该功能的情况下也可以使用。

一旦开发者验证了应用完全可以在 macOS 上运行，“未验证”的信息就可以从 App Store 中删除。苹果表示，开发者可以做一些小的调整，让他们的 iOS 应用在 macOS 上更好地运行。

IT之家了解到，这些 iOS 应用将于 11 月 12 日（本周四）开始在 Mac App Store 上发布，届时苹果将向公众发布 macOS Big Sur。当然，这些应用将是苹果 Silicon Mac 的专属应用，基于英特尔的 Mac 只能运行由开发者手动从 iOS 移植到 macOS 的 Catalyst 应用。