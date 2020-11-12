苹果自研 M1 芯片跑分曝光：高于所有 iOS 设备，新 MacBook Air 超 2019 款顶配 MacBook Pro

IT之家11月12日消息 昨日，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均搭载 M1 芯片，这是苹果专为 Mac 设计的首款芯片。

据外媒 MacRumors 报道，新芯片的第一个基准测试已经出现在 Geekbench 网站上。

IT之家了解到，Geekbench 跑分显示，搭载 M1 芯片、配备 8GB RAM 的 MacBook Air 单核得分为 1687，多核得分为 7433。M1 芯片的基本频率则为 3.2GHz。

与现有设备相比，MacBook Air 的 M1 芯片性能优于所有 iOS 设备。作为对比，iPhone 12 Pro 的单核得分为 1584，多核得分为 3898。而在 Geekbench 排行榜上，排名最高的 iOS 设备 A14 iPad Air 的单核得分为 1585，多核成绩为 4647。

MacRumors 指出，与 Mac 相比，新款 MacBook Air 单核性能优于其他任何可用的 Mac，且多核性能超过了所有 2019 年的 16 英寸 MacBook Pro 机型，包括酷睿 i9 机型。

需要注意的是，尽管 MacBook Air 和 MacBook Pro 使用基本相同的 M1 芯片，但因为前者采用无风扇设计，后者搭载了苹果全新设计的冷却系统，两者仍可能存在一些性能差异。

详细跑分如下：