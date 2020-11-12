科技股回暖，自主芯片计算机将拉动苹果利润增长 3%

北京时间 11 月 12 日消息，今天美股涨跌不一，科技股再次得到投资者青睐，推动纳指上涨逾 2%。截至收盘，道指跌 23.29 点，跌幅为 0.08%，报收 29397.63 点；标普 500 指数涨 27.13 点，涨幅为 0.77%，报收 3572.66 点；纳指涨 232.58 点，涨幅为 2.01%，报收 11786.43 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

虎牙第三季度每股收益超过预期，股价涨逾 3%

虎牙昨晚公布了 2020 年第三季度财报。财报显示，虎牙营收为 4.146 亿美元，比上年同期增长 24%，调整后每股收益为 22 美分。FactSet 的数据显示，华尔街对虎牙第三季度每股收益和营收的预期分别为 17 美分和 4.268 亿美元。在国内用户数据方面，第三季度虎牙直播 MAU（月均活跃用户数）和移动端 MAU 分别为 1.729 亿和 7420 万，同比增幅分别达 18.3% 和 16.3%，持续稳健增长。今天常规交易中，虎牙股价上涨 0.69 美元，涨幅为 3.42%，报收于 20.6 美元，盘中一度摸高 21.08 美元。营收构成方面，来自于直播的收入为 26.57 亿元（3.91 亿美元），相比 2019 年同期的 21.56 亿元增长 23.2%，主要原因是虎牙付费用户数量以及付费用户平均花费均有所增加；来自广告和其他业务的收入为 1.58 亿元（2320 万美元），较 2019 年同期的 1.09 亿元增长 44.6%，主要原因是来自于广告商的数量增长与多样化。截至 2020 年 9 月 30 日，虎牙拥有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计 107.98 亿元 (15.9 亿美元)。今年以来，虎牙股价累计上涨约 12%。

阿里双 11 成交额创新高，拉动拼多多股价涨超 8%

在阿里巴巴宣布双 11 销售额创下新高后，拼多多股价涨幅一度达到 10%。拼多多也在中国市场运营着一个电商平台，不过规模要小于阿里巴巴。阿里巴巴宣布，由于消费者购物热情高涨，双 11 商品成交总额超过 700 亿美元，高于美国的黑色星期五和网络星期一。虽然中国基本上控制住了新冠疫情，但疫情仍然在包括美国在内的其他大多数国家蔓延。据一名阿里巴巴高管称，居家令的实施，推动了电商需求。阿里巴巴还表示，奢侈品品牌销售的增长尤其强劲。阿里巴巴公布的数据，对于包括拼多多在内的所有中国电商公司都是一个利好消息。截至第二季度末，拼多多平台活跃用户为 6.832 亿，而阿里巴巴旗下各电商平台，截至第三季度末活跃用户为 7.57 亿。拼多多计划明天晚间发布第三季度财报。华尔街预计拼多多营收为 18.6 亿美元，亏损合每股 0.17 美元。今天常规交易中，拼多多股价上涨 8.37 美元，涨幅为 8.12%，报收于 111.46 美元，盘中一度摸高 113.44 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

Alphabet 称自动驾驶技术策略比特斯拉高 “数个数量级”

Alphabet 旗下 Waymo 在开发全自动无人驾驶汽车，它目前推出了无人驾驶出租车服务，由于采用了高精度地图技术，只能在规定区域行驶。在被问到其无人驾驶技术策略是否比竞争对手（暗指特斯拉）“高出数个数量级”时，Waymo 给出了肯定回答。虽然没有明确提到特斯拉，但可以合理地推测，这一问题是：Waymo 是否认为其自动驾驶技术策略好于特斯拉。另外，印度竞争委员会星期三通过 Twitter 表示，它批准了谷歌对 Jio Platforms 投资 45 亿美元的计划。根据协议，谷歌将对 Jio Platforms 投资 45 亿美元，持股 7.73%。双方将联合发布一个定制版本 Android，用于低价、入门级手机。印度《经济时报》上个月刊文称，印度竞争委员会对谷歌与 Jio Platforms 共享数据的协议进行了评估。

苹果 M1 版 Mac 计算机赢得华尔街赞赏

苹果星期二公布首批配置自主设计处理器的 Mac 计算机，受到华尔街好评。加拿大皇家银行分析师罗伯特 · 穆勒（Robert Muller）发表投资报告称，“苹果的新产品基本上符合媒体报道和市场预期，我们认为，这是苹果将客户拉进其生态链的又一个途径，手机 / 平板应用与 Mac 的密切整合，将成为一个重要的差异化竞争优势，有助于吸引 iPhone 用户购买 Mac，尤其是考虑在圣诞销售季升级 PC 的用户。”。穆勒维持对苹果股票的 “跑赢大盘”评级和 132 美元的目标股价。德意志银行分析师杰里尔 · 昂格（Jeriel Ong）表示，他认为 Mac 采用自主设计处理器，“是推动苹果提高 PC 市场份额的催化剂，苹果称上一季度半数 Mac 买主都是首次购买 Mac 计算机”。Atlantic Equities 分析师伊恩吉特 · 巴哈蒂（Ianjit Bhatti）预计，苹果在 PC 市场上的份额将由上一季度的 8.5% 提升至 15%，与智能手机市场份额相当。Cowen 分析师克里什 · 山卡（Krish Sankar）在投资报告中表示，新款 Mac“优于预期”，一旦 Mac 向自主设计处理器的过渡完成，苹果每股收益将增加 13 美分，“我们认为，有竞争力的 Mac 系统，是扩大用户群规模，向 iPhone 用户在所有计算设计上提供一致性体验所不可或缺的。M1 芯片利用了它在芯片方面的投资，有助于苹果更好地控制其技术路线图，优化 Mac 系统的成本结构。一旦 Mac 全部转向自主设计芯片，预计苹果每股收益将增长约 3%”。