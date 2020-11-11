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世界上最昂贵的 iPhone 12 mini/Pro Max 在哪里

2020/11/11 22:38:46 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月9日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

外媒9to5 Mac报道，虽然iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max在上周五开始预售，但苹果还宣布，其2020 iPhone 12全线产品将于11月20日进入更多国家和地区，包括巴西。虽然这听起来可能无关紧要，但巴西将再次拥有迄今为止世界上最昂贵的iPhone——但它可能会在未来几周内失去排名第一的位置。

iPhone 12的预售将于11月13日在巴西开始，在手机到达商店前一周。苹果已经透露了当地的价格，对于巴西人来说，这些价格并不是很令人激动。

不仅如此，巴西网站Tecnoblog发现，与苹果最新智能手机已经上市的其他地区相比，巴西拥有世界上最贵的iPhone 12 系列手机。

计划在巴西购买64GB iPhone 12 mini的客户需要支付6999雷亚尔，相当于1270美元。意大利的排名紧随其后，同样的机型，但价格要低得多为839欧元，相当于996美元。在美国，如果考虑到全价，iPhone 12 mini的起售价为729美元。

如果比较512GB的iPhone 12 Pro Max价格，差异就更加明显了。巴西再次拥有这类手机中最贵的价格，苹果iPhone 12 Pro Max价格为13999雷亚尔--相当于2535美元。不过，这次印度同款手机排在第二位，价格定在159900印度卢比，也就是2159美元。在美国，最贵的iPhone 12 Pro Max机型价格为1399美元。

以下是Tecnoblog报告中关于iPhone 12 mini(64GB)在全球各地价格的一些亮点

  • 巴西：1268美元

  • 意大利：996美元

  • 葡萄牙：984美元

  • 墨西哥：967美元

  • 法国：961美元

  • 印度：944美元

  • 日本：795美元

  • 中国香港：774美元

  • 美国：729美元

而对于iPhone 12 Pro Max（512GB）的价格分布如下：

  • 巴西：2535美元

  • 印度：2159美元

  • 意大利：1946美元

  • 葡萄牙：1934美元

  • 法国：1911美元

  • 德国：1851美元

  • 日本：1602美元

  • 中国香港：1523美元

  • 美国：1399美元

IT之家获悉，值得一提的是，巴西可能很快就会失去排名第一的位置，因为iPhone 12还没有在阿根廷上市，阿根廷的价格普遍更高。苹果并没有讨论他们在全球各地是如何制定价格的，但根据每个国家和地区的税收和货币的不同，他们的价格也会有所不同。

例如，在巴西和印度，政府会对非本国生产的设备设立高额税收。苹果公司一直在这两个国家和地区组装iPhone，以获得一定的税收优惠，但即便如此，除了进口费之外，还有其他高额的税收影响着这些产品的价格。

这些国家和地区的当地货币对iPhone等产品的价格也有很大的影响，因为苹果需要制定更高的价格，以确保他们不会因为货币的不断波动而产生任何损失，这在巴西是极为常见的事情。

扩展阅读：

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