世界上最昂贵的 iPhone 12 mini/Pro Max 在哪里

IT之家11月9日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

外媒9to5 Mac报道，虽然iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max在上周五开始预售，但苹果还宣布，其2020 iPhone 12全线产品将于11月20日进入更多国家和地区，包括巴西。虽然这听起来可能无关紧要，但巴西将再次拥有迄今为止世界上最昂贵的iPhone——但它可能会在未来几周内失去排名第一的位置。

iPhone 12的预售将于11月13日在巴西开始，在手机到达商店前一周。苹果已经透露了当地的价格，对于巴西人来说，这些价格并不是很令人激动。

不仅如此，巴西网站Tecnoblog发现，与苹果最新智能手机已经上市的其他地区相比，巴西拥有世界上最贵的iPhone 12 系列手机。

计划在巴西购买64GB iPhone 12 mini的客户需要支付6999雷亚尔，相当于1270美元。意大利的排名紧随其后，同样的机型，但价格要低得多为839欧元，相当于996美元。在美国，如果考虑到全价，iPhone 12 mini的起售价为729美元。

如果比较512GB的iPhone 12 Pro Max价格，差异就更加明显了。巴西再次拥有这类手机中最贵的价格，苹果iPhone 12 Pro Max价格为13999雷亚尔--相当于2535美元。不过，这次印度同款手机排在第二位，价格定在159900印度卢比，也就是2159美元。在美国，最贵的iPhone 12 Pro Max机型价格为1399美元。

以下是Tecnoblog报告中关于iPhone 12 mini(64GB)在全球各地价格的一些亮点。

巴西：1268美元

意大利：996美元

葡萄牙：984美元

墨西哥：967美元

法国：961美元

印度：944美元

日本：795美元

中国香港：774美元

美国：729美元

而对于iPhone 12 Pro Max（512GB）的价格分布如下：

巴西：2535美元

印度：2159美元

意大利：1946美元

葡萄牙：1934美元

法国：1911美元

德国：1851美元

日本：1602美元

中国香港：1523美元

美国：1399美元

IT之家获悉，值得一提的是，巴西可能很快就会失去排名第一的位置，因为iPhone 12还没有在阿根廷上市，阿根廷的价格普遍更高。苹果并没有讨论他们在全球各地是如何制定价格的，但根据每个国家和地区的税收和货币的不同，他们的价格也会有所不同。

例如，在巴西和印度，政府会对非本国生产的设备设立高额税收。苹果公司一直在这两个国家和地区组装iPhone，以获得一定的税收优惠，但即便如此，除了进口费之外，还有其他高额的税收影响着这些产品的价格。

这些国家和地区的当地货币对iPhone等产品的价格也有很大的影响，因为苹果需要制定更高的价格，以确保他们不会因为货币的不断波动而产生任何损失，这在巴西是极为常见的事情。

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