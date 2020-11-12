首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果官宣：iPhone 和 iPad App 即将在 Mac 上可用，默认自动登陆 Mac App Store

2020/11/12 7:10:10 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家11月12日消息 今日凌晨，苹果面向开发者宣布，正如 WWDC20 上提及的，采用 Apple 芯片的 Mac 上的 Mac App Store 将迎来 iPhone 和 iPad 的 App，开发者的 App 将能触及全球更多的用户。

IT之家了解到，在默认情况下，开发者的 App 将会自动在 Mac App Store 上发布

苹果表示，为确保 Mac 用户有良好的使用体验，开发者应确保 App 能在 Mac 上顺畅运作，且不会依赖 Mac 上不具备的 iPhone 或 iPad 独有功能。“如有需要，开发者可以在 App Store Connect 中更新一款 App 在 Mac 上的可用性。”

昨日，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini。同时，苹果宣布 macOS Big Sur 将于 11 月 12 日发布。

苹果随后向开发者表示，可将其为 macOS Big Sur 构建的 App 提交至 Mac App Store。开发者现可以提交使用 Xcode 12.2 （发布候选版本）构建的通用 App，以充分利用 Apple 芯片的 Mac 电脑。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhoneiPadMac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用