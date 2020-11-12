苹果官宣：iPhone 和 iPad App 即将在 Mac 上可用，默认自动登陆 Mac App Store

IT之家11月12日消息 今日凌晨，苹果面向开发者宣布，正如 WWDC20 上提及的，采用 Apple 芯片的 Mac 上的 Mac App Store 将迎来 iPhone 和 iPad 的 App，开发者的 App 将能触及全球更多的用户。

IT之家了解到，在默认情况下，开发者的 App 将会自动在 Mac App Store 上发布。

苹果表示，为确保 Mac 用户有良好的使用体验，开发者应确保 App 能在 Mac 上顺畅运作，且不会依赖 Mac 上不具备的 iPhone 或 iPad 独有功能。“如有需要，开发者可以在 App Store Connect 中更新一款 App 在 Mac 上的可用性。”

昨日，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini。同时，苹果宣布 macOS Big Sur 将于 11 月 12 日发布。

苹果随后向开发者表示，可将其为 macOS Big Sur 构建的 App 提交至 Mac App Store。开发者现可以提交使用 Xcode 12.2 （发布候选版本）构建的通用 App，以充分利用 Apple 芯片的 Mac 电脑。