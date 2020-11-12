未来将 Apple Silicon 处理器的 Mac 机型汇总：14 英寸 / 16 英寸 MacBook Pro、24 英寸 iMac

IT之家 11 月 12 日消息 随着本周苹果推出搭载苹果定制设计的 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 新机型，苹果在 Mac 中摆脱英特尔处理器的过渡正式开始，而这三款机型只是一个开始。

在周二的活动之后，苹果重申，向 Apple Silicon 的过渡将需要大约两年时间才能完成。苹果并没有透露接下来哪些 Mac 将搭载 M 系列芯片，但以下是目前传闻的情况。

14 英寸 MacBook Pro。7 月，知名分析师郭明錤预测，采用 Apple Silicon 和全新设计的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 新机型将在 2021 年第二季度末或第三季度推出。郭明錤此前曾表示，这些笔记本可能采用 Mini-LED 显示屏。

16 英寸 MacBook Pro。本月早些时候，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 报道称，采用 Apple Silicon 的新款 16 英寸 MacBook Pro 正在开发中，但该报道没有提供发布时间表。如上所述，分析师郭明錤预计，采用 Apple Silicon 的全新 16 英寸 MacBook Pro 和全新设计的 MacBook Pro 将在 2021 年第二季度末或第三季度推出。

24 英寸的 iMac。6 月，郭明錤预测，苹果最早将在 2020 年第四季度末或 2021 年第一季度初推出采用全新设计的 24 英寸 iMac。

更小的 Mac Pro。本月早些时候，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 报道称，苹果正在开发一款新的 Mac Pro，其外观与当前的设计相似，但尺寸只有当前设计的一半左右。报道称，目前还不清楚该款 Mac 是否会取代当前的 Mac Pro，还是作为一款额外的机型发布。

IT之家了解到，苹果表示，M1 芯片拥有 8 核 CPU、最高 8 核 GPU、16 核神经引擎、统一内存架构等，其系统性能最高可提升 3.5 倍，图形性能最高可提升 6 倍，机器学习最高可提升 15 倍，同时可使电池续航比上一代 Mac 长 2 倍。