首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac新闻

未来将 Apple Silicon 处理器的 Mac 机型汇总：14 英寸 / 16 英寸 MacBook Pro、24 英寸 iMac

2020/11/12 6:38:41 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 11 月 12 日消息 随着本周苹果推出搭载苹果定制设计的 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 新机型，苹果在 Mac 中摆脱英特尔处理器的过渡正式开始，而这三款机型只是一个开始。

在周二的活动之后，苹果重申，向 Apple Silicon 的过渡将需要大约两年时间才能完成。苹果并没有透露接下来哪些 Mac 将搭载 M 系列芯片，但以下是目前传闻的情况。

  • 14 英寸 MacBook Pro。7 月，知名分析师郭明錤预测，采用 Apple Silicon 和全新设计的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 新机型将在 2021 年第二季度末或第三季度推出。郭明錤此前曾表示，这些笔记本可能采用 Mini-LED 显示屏。

  • 16 英寸 MacBook Pro。本月早些时候，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 报道称，采用 Apple Silicon 的新款 16 英寸 MacBook Pro 正在开发中，但该报道没有提供发布时间表。如上所述，分析师郭明錤预计，采用 Apple Silicon 的全新 16 英寸 MacBook Pro 和全新设计的 MacBook Pro 将在 2021 年第二季度末或第三季度推出。

  • 24 英寸的 iMac。6 月，郭明錤预测，苹果最早将在 2020 年第四季度末或 2021 年第一季度初推出采用全新设计的 24 英寸 iMac。

  • 更小的 Mac Pro。本月早些时候，彭博社的 Mark Gurman 和 Debby Wu 报道称，苹果正在开发一款新的 Mac Pro，其外观与当前的设计相似，但尺寸只有当前设计的一半左右。报道称，目前还不清楚该款 Mac 是否会取代当前的 Mac Pro，还是作为一款额外的机型发布。

IT之家了解到，苹果表示，M1 芯片拥有 8 核 CPU、最高 8 核 GPU、16 核神经引擎、统一内存架构等，其系统性能最高可提升 3.5 倍，图形性能最高可提升 6 倍，机器学习最高可提升 15 倍，同时可使电池续航比上一代 Mac 长 2 倍。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple SiliconMac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用