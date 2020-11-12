微软发布新 Office for Mac 测试版，兼容 Apple Silicon 处理器

IT之家 11 月 12 日消息 微软宣布将在今天推出全新的 Mac Office 2019 测试版通用版，支持苹果全新的 M1 Mac mini、MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro。

到目前为止，M1 是 Apple 有史以来最强大的芯片，它改变了 Mac 的体验，配合 macOS Big Sur，M1 的 CPU 速度快达 3.5 倍，GPU 速度快达 6 倍，机器学习能力快达 15 倍，电池续航比以前长 2 倍。而通过 M1 和 Big Sur，用户可以使用 Mac 有史以来最大的应用集合。

现在苹果所有的 Mac 软件都是通用的，可以原生运行在 M1 系统上。尚未更新至 Universal 的现有 Mac 应用程序将利用 Apple 的 Rosetta 2 技术无缝运行，而 iPhone 和 iPad 的应用现在也可以直接在 Mac 上运行。

IT之家了解到，虽然基于 M1 的 Mac 将能够运行为英特尔 Mac 编写的 x86 代码，但这个过程将涉及到软件 Rosetta 将其翻译成 arm 代码（与 M1 兼容）。虽然苹果表示，在某些情况下，x86 应用通过 Rosetta 在苹果硅上运行的效果比在英特尔 Mac 上原生运行的效果更好，但还有待证实。

微软苹果产品的首席软件工程师 Erik Schwiebert 今天在 Twitter 上分享说，Mac Office 2019 测试版的通用构建将在今天晚些时候到达，并支持 Apple Silicon。目前，还没有确定何时公开发布的日期。