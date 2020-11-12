首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac新闻

微软发布新 Office for Mac 测试版，兼容 Apple Silicon 处理器

2020/11/12 7:07:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 11 月 12 日消息 微软宣布将在今天推出全新的 Mac Office 2019 测试版通用版，支持苹果全新的 M1 Mac mini、MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro。

到目前为止，M1 是 Apple 有史以来最强大的芯片，它改变了 Mac 的体验，配合 macOS Big Sur，M1 的 CPU 速度快达 3.5 倍，GPU 速度快达 6 倍，机器学习能力快达 15 倍，电池续航比以前长 2 倍。而通过 M1 和 Big Sur，用户可以使用 Mac 有史以来最大的应用集合。

现在苹果所有的 Mac 软件都是通用的，可以原生运行在 M1 系统上。尚未更新至 Universal 的现有 Mac 应用程序将利用 Apple 的 Rosetta 2 技术无缝运行，而 iPhone 和 iPad 的应用现在也可以直接在 Mac 上运行。

IT之家了解到，虽然基于 M1 的 Mac 将能够运行为英特尔 Mac 编写的 x86 代码，但这个过程将涉及到软件 Rosetta 将其翻译成 arm 代码（与 M1 兼容）。虽然苹果表示，在某些情况下，x86 应用通过 Rosetta 在苹果硅上运行的效果比在英特尔 Mac 上原生运行的效果更好，但还有待证实。

微软苹果产品的首席软件工程师 Erik Schwiebert 今天在 Twitter 上分享说，Mac Office 2019 测试版的通用构建将在今天晚些时候到达，并支持 Apple Silicon。目前，还没有确定何时公开发布的日期。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OfficeMac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用