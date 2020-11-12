拼多多第三季度营收 142.1 亿元，年活跃买家数达 7.313 亿

IT之家 11 月 9 日消息 今天下午，拼多多公布 2020 年第三季度财报。财报显示，拼多多第三季度营收 142.1 亿元，较去年同期（75.14 亿元）增长 89%。非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为 4.664 亿元，对比去年同期为净亏损 16.604 亿元。

财报显示，在截至 2020 年 9 月 30 日的前 12 个月里，拼多多 GMV 达到 1.46 万亿美元，较上一周期 8402 亿美元提升 73%。用户量方面，在第三季度，拼多多 App 的平均月活用户数已达 6.434 亿，单季度增长了 7460 万，较去年同期增长 50%。

财报显示，在截至 2020 年 9 月 30 日的前 12 个月里，拼多多活跃买家数达 7.31 亿，较上一周期 5.36 亿活跃买家数增长 36%。每个活跃买家的年度支出为人民币 1,993.1 元（约合 293.6 美元），较前 12 个月的人民币 1,566.7 元增长了 27%（截至 2019 年 9 月 30 日）。

IT之家获悉，在第三季度，拼多多来自在线营销服务及其他的收入为人民币 128.88 亿元。拼多多营销费用为人民币 100.719 亿元 （14.843 亿美元），同比增长 46%。此外，拼多多交易服务收入为人民币 13.33 亿元 。