微软发布 Win10X Edge 浏览器预览版本下载：在 Windows 10 上无法使用

IT之家11月12日消息 外媒Neowin报道，微软早在 2019 年 10 月就发布了 Windows 10X 系统，这是一款针对双屏设备的全新操作系统，与运行在新操作系统上的工作中的 Surface Neo 一同亮相。然而，随着时间的推移，Windows 10X 的计划发生变化，因为它被重新用于单屏设备，Surface Neo 被无限期推迟。据报道，现在，Windows 10X 新的操作系统针对低端设备，预计最早将在 2021 年春季进入设备，据说今年 12 月将达到 RTM 状态。

IT之家获悉，现在，Edge Insider 下载页面在 “其他平台”下列出了 Windows 10X，用户可以从这里下载 Edge 浏览器 Insider 版本的 MSIX 包。这些版本可以在 Windows 10X 模拟器上安装。然而，当试图在 Windows 10 上启动安装时，安装程序无法安装浏览器。

据报道，由于微软公司决定从明年发布的操作系统中剥离虚拟化技术（术语为 VAIL），因此预计 Windows 10X 将在不支持 Win32 应用程序的情况下发布。这意味着微软将需要编译基于 Chromium 的 Edge 浏览器作为 MSIX 包交付，因为该操作系统将只支持 UWP 应用和 Web 应用，而不是传统的桌面应用程序。