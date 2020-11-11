微软承认 Win10 存储密码混乱 Bug

IT之家11月11日消息 外媒Windows Latest报道，在过去的几个月里，我们曾报道Windows 10中的一个关键缺陷的细节，该缺陷会使操作系统存储的密码混乱。当Windows 10搞乱你的密码时，你将需要在每次重启后输入你的应用程序和网站的凭证，比较烦人。

8月份，微软消息人士表示，微软已经意识到了Windows 10凭证管理器和任务调度器乱码的问题，但这个问题直到今天才被记录下来。

IT之家获悉，在Windows 10更新后，用户开始报告Chrome、Edge、Outlook、OneDrive和其他应用程序已经停止同步。这个恼人的小毛病也会删除存储在网页浏览器中的cookie，要求用户每次重启Windows时都要登录应用。

这个bug不会影响Windows 10的登录，但会影响到Outlook、OneDrive和Office等微软应用。它还会影响你备份到微软服务的数据在其他设备上同步。

周末，微软悄然宣布，该bug正在冲击Outlook、Chrome和其他应用。微软指出，当用户安装Windows 10 Build 19041.173或更新版本时，会出现这些问题。

如果你受到影响，你会发现Outlook和其他应用不再记住你的密码。

微软指出，用户或Windows 10任务调度器中的某些应用程序创建的任务似乎会导致密码混乱问题。

如何修复Windows 10密码遗忘错误

如果Windows 10无法记住你的密码，你可以启动具有管理员权限的PowerShell并输入以下命令。

Get-ScheduledTask | foreach { If (([xml](Export-ScheduledTask -TaskName $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath)).GetElementsByTagName("LogonType").'#text' -eq "S4U") { $_.TaskName } }

上述命令将返回任务调度器的输出。记下输出结果，并在Windows Scheduler中禁用这些任务。要做到这一点，只需打开Windows搜索，搜索“Task Scheduler”（任务调度），并进行适当的修改。

微软的高级工程师还表示，对于旧版Windows是否会出现这种情况，他们没有具体的答案。

目前还不清楚微软计划何时解决这些问题，但Edge开发者提出，这将是一个漫长的等待，“直到我们可以通过每月的服务更新发布”。