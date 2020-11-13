我国成功发射天通一号 02 星：覆盖广、用途多、信号稳

IT之家11月13日消息 据新华社报道，11 月 12 日 23 时 59 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将天通一号 02 星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

天通一号卫星移动通信系统是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，由空间段、地面段和用户终端组成。

天通一号 02 星由中国空间技术研究院抓总研制，发射入轨后将与地面移动通信系统共同构成天地一体化移动通信网络，为中国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域用户，提供全天候、全天时、稳定可靠的话音、短消息和数据等移动通信服务。

这次任务是长征系列运载火箭的第 352 次飞行。

IT之家获悉，此次发射的天通一号02星入轨后，将与天通一号01星组网运行，共同构成空间段。其可以在01 星覆盖祖国国土(包括海洋国土)的基础上扩大一带一路区域国家的使用覆盖范围。

天通一号卫星移动通信系统

天通一号卫星移动通信系统是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。系统由空间段、地面段和用户终端组成，空间段计划由多颗地球同步轨道移动通信卫星组成。具有广域覆盖、全天候通信等特点，实现了卫星、芯片、终端、信关站的国内研发和生产，保障了用户的通信安全，摆脱了长期对国外卫星移动通信服务的依赖，填补了国内自主卫星移动通信系统的空白。我国采用的每一颗地球同步轨道卫星，可以覆盖大约三分之一的地球面积，三颗就可以覆盖完整的地球面积，期待天通一号卫星移动全球通信系统早日建成。

天通一号 01 星，系中国卫通集团有限公司所属，由中国航天科技集团所属中国空间技术研究院为主研制，地面业务由中国电信集团公司负责运营，将与地面移动通信系统共同构成移动通信网络，为中国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域的用户提供全天候、全天时、稳定可靠移动通信服务，支持话音、短信息和数据业务。

2016 年 8 月 6 日 00 时 22 分，天通一号 01 星在西昌卫星发射中心通过长征三号乙运载火箭成功发射升空，这是我国卫星移动通信系统首发星。天通卫星覆盖范围广，通信能力强，服务无盲区。

2018 年 3 月，天通系统开始试商用。

2020 年 1 月 11 日，由中国自主建设的第一个卫星移动通信系统—天通系统，正式面向社会提供服务。