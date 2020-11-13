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微软承认 Win10 “Windows. old”文件夹无法删除 bug 并修复

2020/11/13 7:06:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月13日消息 众所周知，当用户安装 Windows 10 功能更新或升级到更新版本 时，系统将创建一个名为 “ Windows.old”的备份文件夹，以作为当前 Windows 版本的副本以用于恢复。

如果更新安装失败或 Windows 出现 Bug 导致一直无法启动，则可以使用 Windows.old 文件夹恢复到先前的 Windows 版本。

一般来说，Windows.old 文件夹最多可占用 20GB 的磁盘空间，但也可能会更少或更多，具体取决于 PC 中安装的软件、文件和个人数据的量。

要删除 Windows.old 文件夹，微软的建议是使用磁盘清理工具 “清理系统文件”，然后选择 “ 此前版本的 Windows”选项。

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微软表示，这个过程非常简单，但可能并不适用于所有人。在某些情况下，“磁盘清理”无法删除 “ Windows.old”文件夹，并且已经有用户报告该问题数月。

该 bug 于 2016 年首次报告并修复，但在最近更新后再次出现。微软承认，通过本周的预览版本（ Build 20257），它终于解决了这个问题。

IT之家提醒，该修复程序当前仅适用于 Windows Insider 测试版本。尽管微软尚未宣布正式通道中”Windows.old 文件夹 “bug 的修复日期，但它有望在今年晚些时候或明年年初正式到来。

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关键词：微软Windows

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