被割裂的 IoT 市场，华为小米谁主未来

2019 年 9 月发布鸿蒙 OS 之后，催更成了 “花粉”（华为粉丝）们的日常：“到底什么时候才能用上鸿蒙 OS 的华为手机？”

今年，华为内部开始不愿意对外宣传鸿蒙 OS，而是以英文 HarmonyOS 来替代。

华为创始人任正非曾多次对外强调，鸿蒙 OS 研发之初并不是要应用在手机上，而是 IoT 等市场。实际上，鸿蒙 OS 被推向前台，除了作为华为手机的备胎系统之外，还有着在 IoT 市场一统天下的野心。

但对手们不会让蛋糕皆被华为分食，小米就是对抗代表之一。小米近日推出的物联网软件平台小米 Vela，就被认为对标鸿蒙 OS 的意图明显。

智能手机的残酷战场之外，华为和小米，又在 IoT 市场延续着攻防战。

混战与割裂

IoT 的爆发早已成为业界共识，不仅华米 OV 这几家国内主流手机厂商加大布局，家电企业在冲击之下也不得不开启转型。除此之外，还涌现出众多垂直领域的 IoT 企业。

玩家混战，IoT 市场更是一片狼藉。

以普通用户为例，可能会有这样的场景：手机是华为的，电视是 TCL 的，空气净化器是小米的，智能音箱是天猫的，空调是美的的，这些产品背后的企业都有着雄心勃勃的 IoT 野心。每家都希望打造自己的 IoT 生态，让自己的 App 和产品成为万物互联的中枢。

以美的为例，即使旗下众多产品接入华为生态，但美的也不甘心成为手机厂商的 “螺丝钉”，自己也推出了美的美居 App，要打造智慧家居生活平台。

各自为战之下，IoT 市场仍旧是割裂的，普通用户的体验同样割裂。

比如联网场景，小米 IoT 平台部总经理范典就认为，WiFi 网络是为手机和 PC 设计，而 IoT 时代需要更适合的智能设备的上网方式。

他提到，有用户吐槽，当家庭中的设备越来越多后，联网添加流程特别繁琐；修改路由器密码，所有设备都需要重新联网。为此小米推出了畅快连技术，当手机靠近设备 30cm 时自动发现并弹窗配网；路由器改密，设备会自动回连。

但单一的技术无法解决所有的体验问题。比如手机与 PC 的协同，华为在进军 PC 市场时推出了一个十分受用户欢迎的功能：华为 Share。可以在 PC 端运行手机上的应用，甚至可以直接将手机中的文件拖拽到 PC 上进行编辑、保存，这极大的方便了手机与 PC 的协同。

很快，小米也进行了跟进，今年小米也推出了名为小米妙享的功能，目前正在逐步落地。多设备协同绝对不会仅限于手机与 PC，还会面临着手表、音箱、电视等多种设备。但要进行大规模的推广，还有阻碍。由于 IoT 市场和产品高度碎片化，不同设备之间的功能差异很大，背后的技术就更加碎片化，比如硬件、通信协议、软件系统等都不同，实现起来颇为复杂。

根据小米方面公布的小米妙享开发框架，开发者需要跨越 MIUI、MIUI for TV、MIUI for Watch、Windows、Linux、RTOS 多个操作系统，还涉及到蓝牙、WiFi、NFC 等多种芯片，背后的工程十分庞大。

华为消费者业务软件部总裁王成录认为，实现多设备的互联，可以从应用层、连接层、底层系统多种路径进行。但应用层和连接层的方案通用性和扩展性就很困难，一旦应用改了，搭载的载体改了，解决方案就要改。而底层系统级的互联方案，相比之下通用性和扩展性更好。

“如果真的实现万物互联，不走系统级互联这条路，我相信没有办法应对那么多的连接，没有任何一个组织能解决这么大的工作量。”

这也是华为要打造鸿蒙 OS 的重要原因。在王成录看来，从系统的角度看，多个零散的设备就会成为一个设备的不同模组。通过鸿蒙 OS 的分布式能力，多设备之间不仅能够实现互联和能力共享，对于第三方来说开发也更加便捷。他认为这对行业而言是一个革命性的变化，也是全新的赛道和机会。

虽然手机端的应用仍需时间，但鸿蒙 OS 已经在一些小内存智能家居设备上逐步落地，比如美的、九阳和老板电器的一些产品。

今年 5 月美的拿到了鸿蒙 OS 内测版本，9 月开始有鸿蒙 OS 的设备落地，计划双 11 期间开售。美的规划是，2021 年第一季度，美的搭载鸿蒙 OS 的全品类将上市。

鸿蒙 OS 究竟会为智能家电产品带来什么？根据美的方面的产品展示，比如搭载鸿蒙 OS 的手机与烤箱互联，手机碰一碰即可让烤箱自动联网，手机端也会推荐食谱一键烹饪。

不过这些小内存设备上的场景毕竟有限。根据鸿蒙 OS 的适配时间表，明年落地更多大内存设备后，或许还有更大的想象空间。

微妙的 “开放”

发布鸿蒙 OS 之初，华为就宣布将其开源。华为的理想状态是，中国的硬件厂商和软件开发者可以基于鸿蒙 OS 打造自己的生态。如此一来，不仅华为不被国外的技术卡脖子，中国也能够培育自己的操作系统生态。

华为消费者业务云服务总裁张平安在被问及 HMS、鸿蒙 OS 是否会向小米、OV 等厂商开放一事时，他回应称，希望跟所有的智能硬件厂商一起，创建更好的生态平台。“华为也在跟他们探讨合作的可能性。”

不过流水有意，落花无情。

在小米开发者大会上，小米正式发布了基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台小米 Vela，颇有对标华为鸿蒙 OS 的味道。

小米副总裁、技术委员会主席崔宝秋直言：“我们不会再被人卡脖子了。”生命线只有掌握在自己手中，才是安全的。

一位手机厂商内部人士向新浪科技谈及华为开放鸿蒙 OS 时表示，即使开源，其它几家手机厂商对于是否使用鸿蒙 OS 还是会有戒心。他举了一个例子，华为曾与寒武纪在手机处理器 NPU 上进行合作，麒麟手机芯片会内置寒武纪的 NPU IP。但让人始料不及的是，后来华为直接自研了达芬奇架构 NPU，一脚踢开了寒武纪，严重依赖华为的寒武纪随即营收锐减。“华为的狼性人尽皆知，如果要在鸿蒙 OS 上合作，我们不知道他们是否真的有诚意。”

这或许也是小米自己打造小米 Vela 的原因所在。一方面，IoT 是一个极为广阔的市场，能够成为底层的 OS 服务商，就有了万物互联时代绝对的话语权；另一方面，与华为在智能手机和 IoT 业务上频频对垒的小米，绝对不愿意将 IoT 的命脉交到对手手中。

行业人士一直将中国终端行业概括为 “缺芯少魂”，其中芯是芯片，魂则是操作系统。

在自研芯片上，小米曾埋头苦干了多年，但目前仍旧没有明显的起色。几年间，小米的芯片骨干也频频流失。

但这两年的国际局势可能又让小米内部重新评估了自研芯片的重要性。一位小米员工向新浪科技谈及华为的遭遇时感慨，“现在美国打压的是华为，如果被打压的是小米，我们能像华为活那么久吗？”华为 “缺芯”的形势之下，小米再次将澎湃芯片提上了重要议程。

OPPO 同样如此。业内广为人知的是，OPPO 正在大力布局芯片研发。至于是否会做操作系统，OPPO 副总裁、研究院院长刘畅曾回应称，OPPO 会根据用户和产品需要什么，进而去拥有什么样的能力。

对于华米 OV 这四家国内主流手机厂商来说，面对海外的技术封锁，都难说能够独善其身。但如果要让其中一家企业扛起大旗，其它几家未必会心甘情愿跟随。

谁主未来？

华为在 IoT 上的一系列动作让小米十分戒备。华为消费者业务软件部副总裁杨海松对外透露，华为的目标是一年内搭载鸿蒙 OS 的自有设备数量过亿，第三方搭载鸿蒙 OS 的装机量过亿。

如果该目标实现，鸿蒙 OS 在庞大的 IoT 市场将拥有绝对的控制力，这让小米不得不行动起来。

小米在多年前就开启了生态链模式的打造，通过投资的方式，打造了一大批生态链企业，构筑了庞大的 IoT 产品版图。在小米手机业务暗淡的日子里，这些 IoT 产品带来的收入曾帮助小米度过艰难时刻。

华为在 IoT 市场的进攻动作，拨动着小米的敏感神经。

实际上，早在鸿蒙 OS 发布的 2019 年，小米也开始了在 IoT 操作系统上的布局。

据悉，起初小米面临着微软的 Azure RTOS、三星的 TizenRT、腾讯的 TencentOS tiny、华为的 LiteOS（被华为融入到鸿蒙 OS 中）、开源的 Nuttx 等多种选择，但最终选择了 Nuttx。同时小米基于 Nuttx 打造了自己的小米 Vela。

小米 IoT 平台部架构师肖翔表示，Nuttx 整体设计、代码组织、编译过程和 Linux 非常接近，将极大减少 Linux 和安卓开发者的移植成本。

但要打造一个操作系统生态极为不易，小米与华为一样，都在推动自家操作系统的开源。2019 年，在小米副总裁崔宝秋的推动下，小米技术委员会下属的开源委员会邀请了 Nuttx 原作者前来交流，并推动 Nuttx 加入了 Apache 软件基金会——一个专门为支持开源软件项目而办的一个非盈利性组织。2020 年，小米在该开源项目中贡献了三分之一的代码。

“我们为什么重视 Nuttx，因为对于小米太重要了。基于 Nuttx，我们可以打造一款款智能设备，我们不会再被人卡脖子了。”崔宝秋说。

万事俱备，只欠东风。小米 Vela 发布后，吸引众多芯片厂商、设备厂商加入生态是关键一步。

面向芯片厂商，小米喊出了打造物联网时代的 Wintel 联盟（Windows + Intel）的口号，野心可见一斑；面向设备厂商，官方称加入小米 Vela 后，则可共享小米的 IoT 红利，更简易的接入小米米家 App 和 IoT Cloud。

不过值得注意的是，小米 Vela 与鸿蒙 OS 的定位并不完全相同。

根据华为消费者业务 CEO 余承东的描述，鸿蒙 OS 未来将打通华为手机、PC、智慧屏、平板、音箱、车机等各种设备；而小米 IoT 平台部副总经理袁军则表示，小米 Vela 的定位是主要运行在智能家居和可穿戴等算力受限的设备上，手机、电视、PC、路由器并不是小米 Vela 的目标应用。

“小米 Vela 与 Linux、安卓等操作系统是互补共生的关系，共同为不同的设备提供合适的系统平台。”他说。

实际上，这也是因为小米与华为面临的形势不同。谷歌与华为已经在安卓系统上完全中断了技术交流，华为手机搭载鸿蒙 OS 没有了另外的顾虑；更重要的原因是，小米 Vela 如果要面向手机、电视、PC 这类大内存设备，要建立新的生态难度非常大，这对于当前并未像华为一样陷入封锁的小米来说必要性不大。

据悉，小米 Vela 已支持小米 IoT 模组，可以在大多数智能家居产品上落地，也在推进在智能音箱、手环和运动手表上落地。小米还计划在明年专门为 Nuttx 举行开发者大会。

技术一直是华为的优势，也是华为在智能手机市场和 IoT 市场能够从落后到领先的重要支撑。目前来看，凭借技术优势和国内的号召力，华为在 IoT 上落地鸿蒙 OS 已经有所领跑；而小米 Vela 则在后起直追，同时雷军近几年也在推动小米补足人才和技术短板。

未来两者在 IoT 市场谁主沉浮仍未可知。不过可以预见的是，中国企业在下一代操作系统的征程上，已经迈出了重要一步。