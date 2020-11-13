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realme 7 5G 将于 11 月 19 日在欧洲发布，或为 realme V5 更名

2020/11/13 8:56:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月13日消息 昨天，realme 7 5G 通过了 NBTC 认证，随后， realme 官方在 Twitter 上确认了 realme 7 5G 的发布日期：2020 年 11 月 19 日。

虽然该机其他信息尚未曝出，但可以清楚从图中看到，realme 7 5G 将采用左上角前置单打孔屏设计。此外，Realme 7 5G 将采用侧置指纹识别方面，此外，该设备的认证型号（Realme RMX2111）与之前推出的 realme V5 相同，因此 realme 7 5G 很可能是此前在国内推出的 realme V5 更名上市。

IT之家了解到，realme V5 采用新一代哑光 AG 工艺，搭配 Logo Design 设计，配备 6.5 英寸 90Hz 极点畅速屏，拥有破晓之光、青出于蓝和银翼少年三种配色。

配置方面，realme 真我 V5 搭载天玑 720 处理器，全系标配 128GB 存储，支持内存拓展，内置 5000mAh 大电池，支持 30W 智慧闪充技术与 OTG 反向充电。

相机方面，realme 真我 V5 前置 1600 万自拍相机，支持 AI 智能美颜，后置 4800 万超广角四摄，支持全新电影模式，可实现 21:9 电影画幅直录、10 款电影滤镜与旁白字幕功能。

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关键词：realme

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