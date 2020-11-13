【IT之家评测室】苹果 macOS 11 Big Sur 初体验：更具细节、更懂隐私

北京时间 11 月 13 日凌晨两点，苹果推送了 macOS 11 Big Sur 正式版。从时间上来说，为了等 M1 芯片地 Mac 新品，今年的正式版推送要比往年晚很久。不过越是等得久，心就越痒痒。正正提前两天将自己的 MacBook Air 2020 升级到了无限接近于正式版的 macOS 11.0.1 RC 版，替大家提前体验一下 macOS 11 Big Sur。

首先，虽说 macOS 11 Big Sur 是为 Apple silicon 量身打造的新版本系统，但其对旧设备的支持依旧很不错，最早七年前的 MacBook Air 也能体验到 macOS 11 Big Sur。

macOS 11 Big Sur 设备支持列表：

iMac 2014 年和后续机型

MacBook Air 2013 年和后续机型

iMac Pro 2017 年和后续机型

MacBook Pro 2013 年末和后续机型

Mac Pro 2013 年和后续机型

MacBook 2015 年和后续机型

Mac mini 2014 年和后续机型

不过笔者还是不建议太过老旧的设备升级 macOS 11 Big Sur，可能会导致程序运行缓慢。并且升级 macOS 11 Big Sur 前，强烈建议使用时间机器进行完整的系统备份。以防常用软件出现严重兼容性问题及时回滚系统。

▲建议备份前整理删除无用文件，可减少备份时间。

一、UI 设计风格逐渐向 iPadOS 靠拢

相比于前几代系统的更新，macOS 11 Big Sur 的 UI 发生了极大的变化。因为搭载 M 系列芯片的 Mac 可以直接运行 iOS/iPadOS Apps，为了能使这些 App 拥有良好的使用体验，macOS 的 UI 设计必须尽可能的 iPadOS 保持一致。

▲苹果在官方的《Human Interface Guidelines》文档中第一段就言明，macOS 长得这么像 iPadOS，就是方便人们在 Mac 上使用来自 iPad 的 Apps。

相比于上个版本的 Catalina，macOS 11 Big Sur 的默认壁纸（大瑟尔图形）色彩更加艳丽饱满艳丽，与 iPadOS/iOS 的主页风格十分近似。除此之外，新系统还新增了多款二维插画风动态桌面，这些动态桌面依旧会随时间与地理位置的变化而改变色调。

▲新系统桌面对比

macOS 11 Big Sur 顶部的菜单栏变透明度更高，观感通透，与壁纸融合更加完美。下拉菜单也变为圆角卡片，行间距变宽，分割线也变得更加纤细。快捷键提示等无关信息颜色进行了淡化处理。总体来看，新菜单没有上款菜单那么紧凑，整体更加利于阅读。

▲卡片式的菜单设计

底部的程序坞变得和 iPadOS 一样，采用大圆角矩形设计，并增强了边缘高光和阴影。视觉上更有厚度感，更像是悬浮在屏幕底部的一块毛玻璃。不过为了容纳底部的应用程序指示灯，应用图标做了上移微调，虽然图标没有纵向居中，但整体观感依旧协调。图标方面则是采用圆角矩形设计，看上去更加规整、统一。

▲同样是圆角矩形的IT之家Logo能很好的融进Big Sur的图标当中

macOS 11 Big Sur 引入了与 iOS 上近似的控制中心，同样是在屏幕右上角，点击之后可以快速调整 Mac 的显示、声音等设置。还可将按钮直接拖拽到菜单栏上快速控制，想要删除的话只需按住 Command 拖出菜单栏即可。

▲控制中心

macOS 11 Big Sur 重新设计了通知中心，新的通知中心采用一目了然的单一视图。并引入了在 iOS 上颇受好评的小组件功能。同样是三种尺寸的小组件，完全可以满足大家的个性需求。我们手中 Intel 版本的 MacBook Air 所支持的小组件数量并不多，基本就是 Mac 原生 App 的小组件，不过由于新的 M1 芯片版 Mac 支持运行 iOS/iPadOS 的 Apps，我相信在这些电脑上小组件的种类数量会更为丰富。

▲全新的通知中心

不只是界面上的变化，苹果还为 macOS 11 Big Sur 重新设计了系统音效，根据官网介绍，新的系统音效是基于原有音效片段创建而成。听感更加清脆欢快，非常贴合 UI 界面的设计基调。在 macOS 11 Big Sur 上经典的开机音效也得以回归，不过开机的这一声 “duang”很容易打搅得到其他人。我在升级后的首件事，就去 “系统偏好设置”——“声音”中将 “启动时播放声关掉”关掉。

▲启动时播放声音

二、更懂隐私的 Safari

macOS 11 Big Sur 最引人注目的新功能，莫属 Safari 浏览器的升级。新的 Safari 浏览器除了变得更快更省电外，界面更加美观，也能保护你的隐私安全。

首先，新的 Safari 浏览器自定义选项变得更为丰富，例如，你可以自定义启始页的背景图片。设置方法非常简单，只要将自己喜欢的界面拖进启动页即可。同时也可以自定义启始页面的模块，像笔者这这种喜欢简洁一点的人就会将 Siri 建议、阅读列表、隐私报告等模块关掉，只保留个人收藏与背景图片。

大家在互联网冲浪时最厌恶的无外乎是隐私泄漏后各种为你 “量身定制”的推广信息。在隐私安全方面，最新的 Safari 浏览器能通过智能防跟踪功能来识别跟踪器，并阻止它们建立你的信息档案或在网络上跟踪你。

▲游览网页时 Safari 会自动检测是有跟踪器

我简单体验了一下，确实很好地分析并阻止跟踪器，保护隐私。Catalina 等上几个版本的系统也已经更新了 Safari，长期使用 Chrome 等第三方浏览器的朋友可以体验一下，确实不一样。

除 Safari 外，苹果还更新了信息、地图、照片等 Apps，这些 Apps 的功能上或是逐渐贴近 iOS/iPadOS，或是增强了与其他苹果设备之间的相互协同。以大家最常用的备忘录为例，点按 Aa 按钮，即可取用更多文字样式和格式选项。而上个版本的备忘录 Aa 按钮只能选择简单的文字样式。

▲Big Sur 的备忘录 Aa 按钮，可快速增加加粗、倾斜、下划线等文字样式

▲Catalina 的备忘录 Aa 按钮

三、我们最期待的还是 macOS 软件生态

在苹果宣布从 Intel 过渡到自家平台后，大家最关切的就是这期间日常软件兼容性问题。专为 M 系列芯片打造的 macOS 11 Big Sur 采用了 Universal 2、Rosetta 2 和 Virtualizaion 三种技术来解决软件兼容性的问题。

首先通过 universal 2，macOS 11 Big Sur 可将原来 X86 的软件编译成对 x86_64 与 ARM 两个平台来说都是原生的 App，且运行几乎没啥性能损耗；对于没有没有适配 M 系列芯片的软件，macOS 11 Big Sur 可通过 Rosetta 2 仿真运行，需要注意的是 Rosetta 2 只是一个在平台迁移过程中的临时解决方案。性能有损耗不说，有些软件根本无法通过 Rosetta 2 进行仿真运算，比如他不支持 x86_64 平台的虚拟机，为此苹果又推出了 virtualization 虚拟化技术，来满足程序员等用户对虚拟机的需求。

▲通过 universal 2 编译的 Office 办公软件

毫无疑问，苹果在搬家这方面确实有着丰富的经验，绝大多数人在平台迁移中可能遇到的问题，苹果都用 macOS 11 Big Sur 提供好了解决方案。并且所有问题的解决过程都在不知不觉中进行，无论是开发者还是消费者都很难感觉到不适。

以往 Mac 是公认的优秀生产力工具，却不是一台合适的游戏娱乐设备。macOS 相对匮乏游戏资源，和大作的缺失，使得很多游戏爱好者在购买电脑时根本就不会考虑 Mac，现在的 macOS 别说是国服英雄联盟，就是能玩王者荣耀，估计在国内的出货量都会有不小的增长。试想如果未来 Mac 成功迁移到 ARM 平台，苹果实现软硬件生态的大一统，那么 macOS 的软件生态无疑会得到空前强化，Mac 的使用场景也将大幅拓宽，收获更多的用户，而 macOS Big Sur 就是迈向这个未来的第一步。

毫无疑问，Apple silicon 就是苹果电脑的下个十年。首款支持 Apple Silicon 的 macOS 11 Big Sur 及 macOS 的又一里程碑。一旦 Mac 成功转向 Apple Silicon，Mac 会有着更高的性能、更低的能耗表现，也会与苹果全家桶中的其他设备有着更无缝的协同交互。

随后IT之家也会对首款搭载 M1 芯片的 MacBook Air / Pro 进行评测，其中就包括性能、续航和软件兼容性，以及在 Mac 上运行 iOS 软件的实际体验。家友们敬请期待。

扩展阅读：

《苹果 M1 版 MacBook 软件兼容实测：VS Code、PhotoShop 目前还不能用（附列表）》