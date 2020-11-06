比特币价格突破 1.5 万美元大关，创下今年新高

11 月 6 日消息，据国外媒体报道，周四，比特币价格突破了 1.5 万美元大关，创下今年新高。此前，比特币价格刚刚突破 1.4 万美元大关。

CoinDesk 的数据显示，在过去 24 小时里，比特币价格上涨了近 10%。在突破 1.45 万美元的水平几个小时后，该加密货币的价格突破 1.5 万美元大关。

比特币是世界上最大的加密货币，这种加密货币以价格波动剧烈而闻名。今年以来，比特币价格一路飙升。自今年 3 月份跌至 4000 美元以下以来，该加密货币的价格已经翻了一番。

加密货币对冲基金管理公司 BitBull Capital 的首席执行官乔 · 迪帕斯夸里（Joe DiPasquale）认为，看涨情绪是比特币价格最近上涨的主要推动因素。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。

据悉，比特币的供应量限制在 2100 万个，而这一数字预计将在 2140 年前后达到。

外媒称，尽管比特币的价格明显过高，但对比特币的需求仍在显著增长。持有者分布图显示，持有 100 到 1000 枚比特币的投资者数量显著增加。