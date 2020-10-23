比特币价格突破 13000 美元，PayPal 或成最强推动力

10 月 23 日消息，据国外媒体报道，数据显示，比特币在突破 12000 美元之后，10 月 22 日早上，其价格短暂冲破 13000 美元，最高触及 13198 美金后暂时回落。

这也是比特币自 2019 年 6 月以来首次冲破 1.3 万美元大关。价格在过去 24 小时内上涨了 7%以上。

那么到底是什么使得加密货币近日飞速上涨呢？

比特币上涨的直接原因，就不得不提到近日全球各大科技巨头都纷纷加入这一游戏中来，如 MircoStrategy、Square、Grayscale、Galaxy Digital、Stone Ridge 等，传统金融市场的资金正在加快进入比特币市场。特别是美国支付巨头 PayPal 日前宣布将开启比特币购买服务的消息。PayPal 公司希望加密货币这项服务将鼓励加密货币在全球范围内使用，并为由中央银行和企业开发的新的数字货币做好准备。

由于其自身在市场的巨大占有率和重大影响，此次推出加密货币交易服务意义重大，不仅会提高人们对加密货币的认识和采用，还将在未来影响加密市场的规模和覆盖范围。

主流投资机构和公司的加入，将大大增强比特币市场的买入信心。数据显示，比特币 HODLer 的数量越来越多。（“HODLers”是 "hold" 一词的故意错写，指那些不愿意以下滑的价格出售加密货币的人。）

拥有至少 0.1 个比特币的地址也超过了历史最高记录水平。Glassnode 的数据显示，截至 10 月 21 日，有 3,160,057 个地址至少持有 0.1 个比特币（历史最高纪录 3,159,231 个），持有超过 100 个比特币（目前为 11.88 亿美元）的地址数量已达到六个月高位，共有 16159 个。

如此可以看出近期的上涨行情吸引了一批新的投资者进入，量子经济学的分析师 Pedro Febrero（佩德罗 · 弗布雷罗）表示，购买者越多，比特币价格上涨的机会就越大。同时他警告说，不要一味的推断比特币价格和持大量比特币的地址数量之间的关系。从中长期来看，随着价格上涨，比特币将越来越多地在低价值的地址之间重新分配。