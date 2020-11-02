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比特币价格今年以来累计飙涨约 90%，重回近 3 年高点

TechWeb 2020/11/2 14:26:43 责编：西瓜/实习
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11 月 2 日消息，据国外媒体报道，比特币价格今年以来累计飙涨约 90%，重回近三年高点

比特币价格近日一度高达 13848 美元。这是自 2018 年 1 月以来的最高水平。

比特币价格（图片来自加密货币行业网站 Coinmarketcap）

如图所示，数字货币行业网站 Coinmarketcap 数据显示，目前比特币价格约 13687.7 美元，市值约 2535 亿美元。

外媒表示，许多投资者都认为，对比特币的兴趣再度激增，与该数字货币充当通胀对冲工具的潜力有关。

上月，支付平台 PayPal 还宣布推出自己的数字货币服务，允许人们在其网站和应用程序上购买、持有和出售数字货币。数字货币更加进入主流视野。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币。由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。比特币的供应量限制在 2100 万个，这一数字预计将在 2140 年前后达到。

比特币的最小单位是 “聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一。

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关键词：比特币

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