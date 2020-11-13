华为提出 “1+N”5G 发展目标，发布全新 5G 系列解决方案

IT之家 11 月 13 日消息 为期两天的第十一届 2020 全球移动宽带论坛昨日在上海举办。“中国有全球最好的 5G 网络。”华为副董事长胡厚崑表示，中国已部署超过 60 万个基站，实现 1.6 亿连接。

“华为预测，到 2020 年底，5G 模组价格将降低到 100 美元左右，到 2022 年底进一步降低到 40 美元左右。”

▲ 图源华为官方

在今日举行的 2020 全球移动宽带论坛上，华为提出了一项名为 “1+N”的 5G 发展目标，并发布了支撑 “1+N”的 5G 全系列解决方案，构筑 5G 极简网络。

华为无线网络产品线总裁杨超斌杨超斌表示：“共创 5G 未来黄金十年之路，需要全频谱走向 5G，构筑 1 个普遍覆盖的宽管道、N 维能力按需叠加的极简目标网络。”

在这个基础上，华为提出了 “1+N”5G 目标网，全频谱向 5G 演进，以中频大带宽为核心构筑一张普遍覆盖的宽管道基础网；利用其他频段构筑差异化优势，实现 N 维能力按需叠加。

为此，华为发布了多款围绕改善 5G 网络的产品。包括业界首款支持 64T64R Massive MIMO 和 Sub3G 全频段合一的 Blade AAU Pro 解决方案。

IT之家了解到，该方案基于独特的透明天线技术，实现 64T64R Massive MIMO 和 Sub3GHz 全频段的极简部署，持续降低站点部署成本。