华为汪涛：5.5G 是 5G 的演进，将扩展三大新场景

11 月 13 日下午消息，在 2020 全球移动宽带论坛上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任汪涛发表了题为 “定义 5.5G，构建美好智能世界”的主题演讲。汪涛表示，5.5G 是 5G 的演进，期待与产业各方共同定义 5.5G，提升个人实时交互体验，增强蜂窝物联能力；并不断探索上行超宽带 UCBC、实时宽带交互 RTBC 和感知定位 HCS 等新场景，构建美好智能世界。

汪涛表示，相比于 3G 和 4G，5G 发展速度前所未有。截止当前，全球已部署的 5G 商用网络超过 110 张，5G 站点超过 80 万个，5G 智能手机发货占比超过 60%；短短一年时间，全球 5G 用户数已经超过 2 亿，而 3G 和 4G 时代，这个数字分别只有 32 万和 40 万。5G 正实实在在地改变我们的生活方式和生产方式。

他认为，5G 将是 2030 年前最主要的移动通信技术，并将持续服务到 2040 年。但过去 30 年，2G/3G/4G 的发展历程证明，每一代移动通信技术，必须要经历不断的演进和增强，才能够迸发出更强大的生命力，实现产业的可持续发展。

从联接人的角度，面向 2030，5G 要进一步帮助人们从物理世界的交互走向虚拟世界的交互，不断拓展人类联接的范畴和体验边界，才能满足人类对 “天涯若比邻”和 “身临其境”等体验要求。当前 5G VR/AR 实现了人与虚拟世界的基本交互，但未来 XR Pro、全息需要沉浸式体验，对蜂窝通信的要求将更高，平均接入速率从当前 4K 的 120Mbps 提升到未来的 16K 2Gbps，交互时延要进一步降低，从目前 20ms 左右的时延进一步缩短到 5ms 左右，这都对 5G 提出进一步的演进需求。

从联接物的角度，面向 2030，蜂窝网络需要承载千亿连接，其中绝大部分将依靠 5G 承载。到目前为止，蜂窝网络仅承载了 13 亿物联。5G 需要持续演进，满足更多样性、更复杂的全场景物联需求。

基于此，汪涛在演讲中提出了 5.5G 愿景，以牵引 5G 产业发展和演进。他表示，5.5G 是产业愿景，也是对 5G 场景的增强和扩展。他认为，5G 定义的三大场景，即 eMBB、mMTC 和 URLLC，已经无法支撑更多样性的物联场景需求。比如工业物联的应用，既需要海量连接，又需要上行大带宽，华为提出在 eMBB 和 mMTC 之间增加一个场景，命名为 UCBC，聚焦上行能力的构建；还有一类应用，既需要超宽带，也需要低时延和高可靠，华为提出在 eMBB 和 URLLC 之间增加一个场景，命名为 RTBC，聚焦宽带实时交互的能力构建；最后一类场景是泛能力集，比如车联网中的车路协同，既需要通信能力，又需要感知能力，华为提出新增 HCS 场景，聚焦通信和感知融合的能力构建。

”增强‘三老’场景，扩展‘三新’场景，从 5G 场景三角形变成 5.5G 场景六边形，从支撑万物互联到使能万物智联，这就是 5.5G 愿景的核心内容。“他总结道。

汪涛强调，5.5G 的发展需要产业链各方各司其职、通力合作。他提出三方面倡议：一是呼吁产业各方，在 3GPP 标准框架内尽快启动 5.5G 定义工作；5.5G 是 5G 的演进，要兼容所有的 5G 终端。二是共同繁荣 5.5G 的产业生态，用好 100GHz 以下频谱，提供多样化的网络能力和终端。三是跨界协作，协同云、AI 和行业应用等，孵化更多新的应用场景，加速千行百业智能化升级。