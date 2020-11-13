恶搞《赛博朋克 2077》， 肯德基 “游戏主机”延期至 12 月发售

IT之家 11 月 13 日消息 今年 6 月，肯德基曾宣布将于今年 11 月 12 日推出一款自带烤箱的 “游戏主机”，并在宣传海报中标注主机支持 4K 分辨率和 120 FPS。时隔近 5 个月后，肯德基今天又发布公告称，这款 “主机”将延期 29 天发售。

具体来说，肯德基为了恶搞游戏《赛博朋克 2077》跳票一事，发布了则公告，公告的文案和模板样式都能看到此前《赛博朋克 2077》制作方 CDPR发布公告的影子。公告称，新品将延期至 12 月 11 日发布，公告的具体内容如下。

“今天，我们决定将 KFC 主机的发售日期延后 29 天。新的发售日期为 12 月 11 日。 相信你们会有许多问题、许多想法。所以，首先请接受我们诚挚的歉意。 对于我们来说，现在遇到的最大挑战，是制作一款可以烤鸡的主机（字面意义上的意思），这意味着我们还要对很多方面进行测试（画面表现、网络连接、游戏的获取、运行速度以及最最重要的烤鸡箱）… 而眼下我们正处于在家办公的状态。有鉴于 KFC 主机已经是次世代主机的一员，我们需要确保一切都能完美的运行。我们知道 21 天听上去很难在这样一个充满创意而繁杂的机器上造成质变，但这是真的。 …… 我们知道，我们手中的是一款伟大的主机。我们愿意为之做出任何艰难的决定，只要能确保最终它会成为你们心爱的主机……”

作为对比，下方是《赛博朋克 2077》宣布延期时，CDPR 的公告原文：

IT之家获悉，目前我们并不知晓肯德基所称的 “主机”或 “烤机（烤箱）”是纯粹的恶搞还是真的有一款新品即将发布，参考快餐行业此前的做法（例如：麦当劳于上半年推出 “5G”新品），也不是没有可能。