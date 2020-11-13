阿里推出首款全自研 4K 实时硬件编码器 XGH265

11 月 13 日，阿里公布支撑猫晚超高清直播背后的硬核技术——首款全自研 4K 实时硬件编码器 XGH265。依托于这款云上硬件编码器，在同等视频质量下，较主流芯片编码器节省 40% 带宽，流量用得更少，画质更清晰，让 4K、8K 视频直播真正走入现实。

▲图：阿里首款全自研、高性能实时硬件编码器 XGH265

随着 5G 时代的到来，VR/AR、全息视频、云游戏等基于视频的新应用已涌现。这些应用需要消耗大量流量，带宽成为最大瓶颈。而减少视频带宽的关键就是视频压缩技术，其核心——视频编解码器，既要满足视频处理的高吞吐率要求，又要获得极致的压缩效率。业界通常做法是增加 CPU 核数，阿里通过自研首个超高清云上实时硬件编码器 XGH265，实现以更低资源成本完成更高质量的视频直播。

XGH265 由阿里达摩院 XG 实验室视频硬件团队研发，支持 4K 实时 H265 编码并具备 4K 实时高质量视频前处理能力。在架构设计上，XGH265 采用了软硬件协同的创新方案，将计算量不大、控制逻辑较复杂部分在固件上实现，并设计了一套全新的软硬件协同算法。同时，通过视频预分析、自适应搜索策略决策的高效运动估计等技术，XGH265 完成了硬件微架构设计上的重大突破。基于这些创新，XGH265 在保证超高清实时处理的同时，较主流芯片节省 40% 码率，并保留更丰富的细节和更清晰的画面。

▲图：电影场景

▲图：动画片场景

据了解，XG 实验室联合优酷、阿里云 ECS 和视频云团队在今年上半年完成了 XGH265 在阿里云舜天 FaaS 平台上的全面部署，共同支持青岛国际啤酒节、优酷《这就是街舞！》以及双 11 猫晚 4K 直播等。据悉，XGH265 将全面承担优酷的高清超高清的直播业务，并开辟阿里云上全硬件 4K 转码的新赛道。

此前，XG 实验室深度参与新一代国际视频编码标准（VVC/H.266）的制定，同等画质下节省近 50% 传输流量，成为业界主要推动者。XG 实验室近期也会陆续推出多款商用级别的软硬件 VVC 编解码器，把 4k/8k 超高清直播带给千家万户。