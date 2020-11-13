荣耀公布双 11 战报：智慧生活品类 12 小时销售额超去年全天

11 月 13 日下午消息，今年的双 11 大战落下帷幕，荣耀近日公布了双 11 战报数据。其中荣耀智慧生活品类 11 月 1 日 12 小时全平台销售额打破去年全天记录，荣耀亲选 11 月 1 日 - 11 日销售额同比去年同期增长 150%。

今年 1 月，荣耀总裁赵明在新年公开信中表示，2020 年全面开启智慧全场景和 IoT 第一品牌的冲锋之路，并将 1+8+N 智慧全场景定义为未来十年的核心战略。

今年以来，智慧生活品类也正在成为荣耀发力的重点，包含 PC、智慧屏、平板、智能手表、智能手环等品类。9 月 16 日，荣耀举行了智慧生活秋季新品发布会，推出了荣耀猎人游戏本、荣耀手表 GS Pro、荣耀手表 ES 三款新品；11 月 3 日，又举行了智慧生活新品发布会，推出了全面屏手环荣耀手环 6、荣耀手表 GS Pro 全新荒漠灰&潮汐蓝配色、抗菌无雾加湿器等 3 款精选荣耀亲选产品。

与此同时，荣耀智慧生活产品也在双 11 期间取得了不错的成绩。

从 11 月 1-11 日的总体数据来看，智慧生活品类中销量最多为荣耀手环 6；

销售额最高为荣耀智慧屏，智慧屏 11 月 1 日全平台单日销量超去年双 11 的 11 天总销量。智慧屏全系列 20 分钟全平台销量破万，打破去年全天记录。全天获京东 55 英寸电视品类单品销量冠军；

增长最猛为荣耀亲选，11 月 1 日全平台销售额同比去年增长 3000%。11 月 1 日 - 11 日销售额同比去年同期增长 150%；

另外，11 月 11 日，荣耀手表 2 获得京东、天猫、苏宁三大平台千元内智能手表单品销量和销售额双冠军。

荣耀还公布了智慧生活品类的用户画像。

其中 Z 世代最喜欢荣耀笔记本，45% 购买者为 18-25 岁；年轻父母最爱荣耀平板，43% 购买者为已婚已育，25-35 岁占比 40%；荣耀路由的买家最让人意外，其中女性占比 60%；荣耀手表用户最小资，不是在风景区逛就是在餐馆吃；沿海城市最关注荣耀手环，广东、江苏、山东、浙江贡献一半销量；荣耀智慧屏购买者中烹饪达人占比 64.83%；最自律的是荣耀亲选超感知筋膜枪 EVO 用户，35% 购买者同时下单了蛋白粉；最爱吸猫的是荣耀亲选吸拖一体抗菌无线吸尘器用户，三成以上购机者都是资深猫奴。

双 11 结束后，荣耀总裁赵明也在个人微博上表示，将团结一心，坚持为用户带来更好的产品和服务。