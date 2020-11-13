媒体探访：苹果 iPhone 12 Pro Max 开卖渠道货充足，黄牛只愿加价两三百元收购

IT之家11月13日消息 今日，苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式发售。首批预购用户也已陆续收到新机。

据澎湃新闻报道，早上苹果北京三里屯零售店取机的人数较iPhone 12/12 Pro所有增加，上海多个零售店也出现果粉排队，等待领取此前预约的新机，人数较三周前iPhone 12/12 Pro发售并未减少。

值得注意的是，此前iPhone 12 Pro发售时，出现黄牛加价1500-2000元收机器的场面，之后平价手机“一机难求”，即便到目前，经销商对于部分颜色的iPhone 12 Pro也都加价销售。

正是受到上述溢价刺激，有不少用户都加入到iPhone 12 Pro Max的预订大军中，试图通过高溢价再次分得一杯羹。但这次由于铺货量并不算少，黄牛收购价格暴跌。

11月13日当天，一名上海浦西某苹果旗舰店外的黄牛表示，海蓝色iPhone 12 Pro Max 256GB只加价200元，512GB只加价300元，“这次渠道货很充足，不会像Pro那样紧俏了。”

在二手平台上，iPhone 12 Pro Max的加价幅度也就在100至300元左右。

IT之家报道，作为对比，发售价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低 5499 元，最高为 11899 元。具体为：