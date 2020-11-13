媒体探访：苹果 iPhone 12 Pro Max 开卖渠道货充足，黄牛只愿加价两三百元收购

IT之家11月13日消息 今日，苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式发售。首批预购用户也已陆续收到新机。
据澎湃新闻报道，早上苹果北京三里屯零售店取机的人数较iPhone 12/12 Pro所有增加，上海多个零售店也出现果粉排队，等待领取此前预约的新机，人数较三周前iPhone 12/12 Pro发售并未减少。
值得注意的是，此前iPhone 12 Pro发售时，出现黄牛加价1500-2000元收机器的场面，之后平价手机“一机难求”，即便到目前，经销商对于部分颜色的iPhone 12 Pro也都加价销售。
正是受到上述溢价刺激，有不少用户都加入到iPhone 12 Pro Max的预订大军中，试图通过高溢价再次分得一杯羹。但这次由于铺货量并不算少，黄牛收购价格暴跌。
11月13日当天，一名上海浦西某苹果旗舰店外的黄牛表示，海蓝色iPhone 12 Pro Max 256GB只加价200元，512GB只加价300元，“这次渠道货很充足，不会像Pro那样紧俏了。”
在二手平台上，iPhone 12 Pro Max的加价幅度也就在100至300元左右。
IT之家报道，作为对比，发售价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低 5499 元，最高为 11899 元。具体为：
iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。
iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。