苹果 iPhone 12 mini 拆解：布局差异明显，相机模块却与 iPhone 12 基本相同

IT之家11月14日消息 据外媒 9to5Mac 报道，iFixit 现已发布了 iPhone 12 mini 拆解的第一部分，并称其为 “小巧的手机”。

苹果今年推出的四款 iPhone 12 机型内部组件都十分相似，但因尺寸差异较大，手机内部布局的差异也十分明显。

iFixit 表示，最显著的差异是天线部分。iPhone 12 mini 的天线更加不对称。这可能是工程决策导致，因为手机内部没有足够的空间来容纳与较大机型相同的天线设计。

iPhone 12 mini 包含的摄像头模块与普通的 iPhone 12 基本相同，但没有较多的其它空间。因为 iPhone 12 的布局与 iPhone 12 Pro 类似，但没有 LiDAR 激光雷达。iFixit 还惊讶于苹果如何将与其它 iPhone 相同的摄像头安装到如此小的手机中。

IT之家了解到，电池方面，iFixit 确认 iPhone 12 mini 的电池容量比 2020 款 iPhone SE 更高，从 6.96 Wh 增至 8.57 Wh，但仍远低于普通 iPhone 12 电池的 10.78 Wh。

此外，苹果还减少了 iPhone 12 mini 其它组件的尺寸，包括 Taptic Engine。但即使如此，iPhone 12 mini 也没有足够的空间来容纳更大的电池。