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苹果 iPhone 12 mini 拆解：布局差异明显，相机模块却与 iPhone 12 基本相同

2020/11/14 9:36:01 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月14日消息 据外媒 9to5Mac 报道，iFixit 现已发布了 iPhone 12 mini 拆解的第一部分，并称其为 “小巧的手机”。

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苹果今年推出的四款 iPhone 12 机型内部组件都十分相似，但因尺寸差异较大，手机内部布局的差异也十分明显。

iFixit 表示，最显著的差异是天线部分。iPhone 12 mini 的天线更加不对称。这可能是工程决策导致，因为手机内部没有足够的空间来容纳与较大机型相同的天线设计。

iPhone 12 mini 包含的摄像头模块与普通的 iPhone 12 基本相同，但没有较多的其它空间。因为 iPhone 12 的布局与 iPhone 12 Pro 类似，但没有 LiDAR 激光雷达。iFixit 还惊讶于苹果如何将与其它 iPhone 相同的摄像头安装到如此小的手机中。

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IT之家了解到，电池方面，iFixit 确认 iPhone 12 mini 的电池容量比 2020 款 iPhone SE 更高，从 6.96 Wh 增至 8.57 Wh，但仍远低于普通 iPhone 12 电池的 10.78 Wh。

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此外，苹果还减少了 iPhone 12 mini 其它组件的尺寸，包括 Taptic Engine。但即使如此，iPhone 12 mini 也没有足够的空间来容纳更大的电池。

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关键词：苹果iPhone 12

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