苹果发布 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 首个公测版，ProRAW 照片格式现已支持

IT之家11月14日消息 在为开发人员提供 Beta 测试版本一天之后，苹果于今日凌晨为公共测试人员提供了即将发布的 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 更新的第一个 Beta 版本。

用户安装了正确的配置文件后，可通过 Public Beta 网站或无线方式下载 iOS/iPadOS 14.3 公测版 beta 1 更新。

该版本重要更新内容与昨日开发者测试版更新内容一般无二，下面简单提及一下。

iPhone 12 Pro/Max 添加了全新的 ProRAW 照片格式支持，用户可通过 “设置”应用的相机 - 格式选项中启用全新 ProRAW 照片格式。IT之家提醒，使用 ProRAW 格式的照片占用体积约为 25MB。如果您的 iPhone 存储空间比较紧张，还请谨慎使用该特性。

第三方应用建议或由于近期遭受反垄断调查次数过多所致，除了 ProRAW 支持外，此次更新还增加了第三方应用的建议支持。在 iOS14.3 代码中，苹果会在 iPhone 或 iPad 的设置中向用户推荐一些第三方应用。

其他方面，健康应用小功能更新、心脏健身通知、添加对 PS5 DualSense 手柄的支持、展示了 AirPods Studio 耳机可能的设计、对传闻中 AirTag 的隐藏支持、HomeKit 配件更新支持等。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

相关阅读：

《苹果 iOS 14.3 Beta 增加全新 ProRAW 照片格式：每个文件约 25MB》

《苹果 iOS 14.3 揭示了即将推出的 AirPods Studio 头戴式耳机设计：有望支持左右耳检测》

《苹果 iOS 14.3 Beta1 已支持尚未发布的 AirTags（含更新内容一览）》