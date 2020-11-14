诺基亚 2.4 将于 11 月底在印度推出，正式进入亚洲

IT之家11月14日消息 在 9 月 22 日的诺基亚新机发布会上，HMD 正式推出了诺基亚 3.4 以及 诺基亚 2.4 两款中低端机型，其中诺基亚 3.4 起售价为 159 欧元（约为 1242 元），而诺基亚 2.4 起价为 119 欧元（约为 929 元）。但该机目前仅重欧洲、英国和美国发售。

据外媒 MySmartPrice 昨日报道，诺基亚 2.4 将于 11 月底在印度推出，正式进入亚洲市场。但目前仍不知道何时进入，甚至是否进入中国市场。

诺基亚 2.4 搭载联发科 Helio P22 处理器，配备一块 6.5 英寸的水滴屏，分辨率为720 x 1600 像素，后置 13MP+2MP 双摄，前置 5MP 镜头，运行基于 Android 10 的操作系统，内置 4500mAh 电池，提供 2+32GB 和 3+64GB 的存储配置，采用 micro USB 接口。

其他方，该机不支持 5G 网络，均采用后置指纹识别，支持 microSD 卡（高达 512GB）拓展，厚 8.69mm，重 189 克。

IT之家提醒，虽然印度售价暂未透露，但从配置以及此前惯例推测，该机售价预计相当于人民币千元左右，而且该机配置对于广大网友来说恐怕也是不屑的。