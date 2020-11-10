外媒放出诺基亚 6300（2020）外观渲染图

IT之家11月10日消息 德国媒体 Winfuture 上周报道称，诺基亚全球授权商 HMD Global 即将推出两款新手机：诺基亚 6300 和诺基亚 8000 复刻版。这两种型号都是智能程度有限的机型，预计仅支持 4G，并基于 15 年前经典诺基亚外观。

而 Winfuture 昨日放出了诺基亚 8000 4G 手机的外观，IT之家已为您报道。现在荷兰媒体 LetsGoDigital 放出了几张渲染图和 360° 展示视频，基于十年前的诺基亚 6300 标志性设计为依据，加入部分新的现代化特性，例如略大的屏占比，并将其称为诺基亚 6300 4G（2020）。

经典诺基亚 6300 于 2006 年推出。当时广受用户喜爱，尤其是他的时尚的拼色设计和不锈钢外壳，以及侧面的两个 LED 灯。该手机配备了 2 英寸显示屏和 2 百万像素摄像头，具有 8 倍数码变焦，当然也搭载 Symbian S40 OS 操作系统，内置了 7.8MB 的 RAM 和 2GB 的存储，拥有可更换的 860 mAh 锂离子电池，待机时间不少于 14 天，欧洲售价约 250 欧元，最终售出 3500 多万部。

据 NokiaPoweruser 报道，复刻版的机型将搭载 KaiOS 系统，都将是 4G LTE 手机，拥有双 SIM 卡版本。诺基亚 6300 4G 将采用 2.4 英寸的屏幕，可能会坚持使用 240 x 320 的分辨率屏幕，提供黑、蓝、白、金四色。



