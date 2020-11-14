AMD：高端处理器最高温度为 90°C，这是正常的

IT之家11月14日消息 昨日 AMD 公告，对于部分网友担心的温度过高问题，AMD 高管罗伯特 · 哈罗克（Robert Hallock）澄清说，基于 Zen 3 的高端系列如 Ryzen 7 和 R9 的最高温度为 90°C，这是正常的，不会影响芯片的正常生命周期。

Hallock 说，AMD 认为这一温度是满载情况下的典型状况，最高温度可达 90°C（5800X / 5900X / 5950X）和 95°C（5600X），但芯片实际上支持以更高温度运行。并表示：

与 Zen 2 或我们的竞争对手一样吗？不，但这并不意味着出现 “错误”。这些芯片完全按照设计运行，并带来了我们期望的性能结果。 我知道，自己的经验告诉自己，拥有极强的散热性能，而看着别人的基准测试成绩而陷入“超过70摄氏度的话将是不受欢迎的”的心态。 我们应该改变 Zen 3 的“好”和“坏”的观点，对较低温度的好处和渴望将是另一个单独的讨论。

也就是说，AMD 认为这一温度是设计目标，并不代表处理器缺陷，而且并不应该作为“不好”的评判标准。

随后有网友询问，既然这是正常现象，那么 Zen3 CPU 应该运行（频率或温度）得更高？



AMD 方面表示肯定，目前各个芯片之间仍然存在差异。一些 5800X 能够运行 100% 的内核并达到 70°C+，而其他一些则可以达到 90°C+ 甚至是节流状态。

可以在 Anandtech 的评测中看到，在 5950X 的 1 个小模块上加载 8 个内核的速度比 5800X 的模块（4.6Ghz 对比 4.45Ghz）更高，但有着相同的功率。

而对于电压方面，罗伯特（Robert's）表示，高达 1.5V 的电压是正常现象，而且是预期现象。

IT之家了解到，AMD 新一代锐龙处理器已经开售，但由于供需失衡目前仍存在大量网友无法购买到自己想要的处理器。此外，虽然罗伯特称六核的 5600X 处理器最高可达 95°C，但目前评测者未发现超过70°C的情况。