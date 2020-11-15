三星 Galaxy S21 Ultra 5G 详细爆料：升级巨大

IT之家 11 月 15 日消息 三星 Galaxy S21 Ultra 在上个月首次曝光，但当时关于配置的细节很少。今天，爆料者 Max Weinbach 曝光了该机更详细的信息。

虽然 Galaxy S21 的每一款机型都被认为是旗舰机，但 Galaxy S21 Ultra 会是大多数人关注的一款机型，今天的泄露消息证实了这一点是有充分理由的。

Galaxy S21 Ultra 配备了一块 6.8 英寸的显示屏，支持 120Hz 的刷新率，支持 Galaxy Note 20 Ultra 上使用的 LTPO 技术，这意味着刷新率会根据显示的内容自动适应。

除此之外，三星还将对比度从 2,000,000:1 提升到 3,000,000:1。亮度也最高达到 1600 尼特，Galaxy S20 Ultra 的最高亮度为 1400 尼特，并且支持 S Pen，但不会在包装盒里提供。总的来说，消息人士称这款 AMOLED 面板是 “任何智能手机上最好的显示器之一”。

除了屏幕的改进，三星还在开发升级的后置摄像头，主摄像头是几个月前 Galaxy S20 Ultra 和 Note 20 Ultra 上使用的 1.08 亿像素传感器的第二代产品。还包括一个 1200 万像素的超广角摄像头和一个先进的变焦系统，其中包括一个 1000 万像素的 3 倍长焦变焦相机和一个 1000 万像素的 10 倍潜望摄像头。

三星在 Galaxy S20 Ultra 上提供了 100 倍空间变焦功能，但由于质量不佳，在 Galaxy Note 20 Ultra 上就将其扼杀了。但据消息人士透露，该功能将在 Galaxy S21 Ultra 上重现，产生的照片质量会更好。另外，手机还引入双像素自动对焦功能，还会有激光自动对焦系统。

在视频录制方面，每个摄像头都将支持 60fps 的 4K 视频录制，还计划支持 30fps 的 8K 视频。其他功能还包括双录制模式，允许用户同时使用前后摄像头进行录制，改进的夜间模式和额外的手动控制，以及更好的月亮模式。

在美国市场，Galaxy S21 Ultra 搭载新一代高通骁龙 875，欧洲版将采用 Exynos 2100 处理器。消息人士称，Exynos 2100 处理器将 “与骁龙 875 持平或更好”，而且更省电。

Galaxy S21 Ultra 还将支持 5G 网络、Wi-Fi 6E（比 Wi-Fi 6 快 2 倍） ，以及 One UI 3.0，提供了 5000mAh 的大容量电池。

IT之家了解到，三星曾因 Galaxy S20 Ultra 颜色选择不足而饱受诟病，但 Galaxy S21 Ultra 与 Galaxy S21 & Galaxy S21 + 不同，似乎不会在这方面做出任何改进。这家韩国公司计划为 Galaxy S20 Ultra 提供两种颜色——幻影黑和幻影银，并且用玻璃材质。

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