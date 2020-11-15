用户反映苹果 iPhone 12 使用 MFi 助听器出现静电、断连等问题

IT之家 11 月 15 日消息 据外媒 AppleInsider 报道，MFi 助听器的用户反映，他们的音频设备与 iPhone 12 配合使用时存在一些问题 , 包括出现静电以及配对困难的问题。

MFi 助听器与 iPhone 配对后，能够将 iPhone 上的音频流传到用户的耳朵上，比如音乐、电话和通知声等。论坛帖子显示，苹果的蓝牙连接功能对 MFi 兼容的助听器用户来说存在问题。

来自 AppleInsider 读者的邮件称，解释了他们在转移到 iPhone 12 时出现的连接问题，该读者经历了快速断开和重新连接的问题，似乎完全没有稳定性。在使用 iOS14.3 的测试版时，问题也依然明显。

HearingTracker 论坛上的用户也表示，使用 iPhone 12 的助听器存在问题，而连接其它苹果设备则工作正常。连接问题包括一个用户使用两个助听器时出现 “大量的静电”，然后助听器断开连接。

其他用户也遇到了类似的问题，以及个别助听器变得无法配对。一位用户还称，他们被告知在 iOS 14.2 更新中会有可能修复，不过这种情况依然存在。

苹果支持论坛上的帖子也告知同样的问题，包括静电和断线问题，而且似乎也仅限于 iPhone 12 一代的设备。

IT之家了解到，这已经不是助听器用户第一次在使用新 iPhone 机型时遇到困难了。2019 年 10 月发布的 iOS 13.1.3 的更新，专门针对助听器修复了蓝牙连接可靠性问题。苹果很可能会在未来几周内作为增量软件更新的一部分发布类似的修复措施。