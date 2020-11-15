中国联通回应叫停优惠手机套餐：部分校园套餐被卡商非法转卖

IT之家 11 月 15 日消息 据澎湃新闻报道，近日多位联通用户反映，联通公司要求他们提供指定高校的学生身份证明并在规定时间内前往线下营业厅核验，否则将停止他们继续使用 “4G 全国流量王（校园福利卡）”套餐优惠。

据悉，反映问题的用户来自全国多地，但他们所办理的手机号码归属地集中在贵州省遵义市。虽然号码归属地是贵州遵义，但很多办理该套餐的用户其实并不是贵州本地人，入网开卡也未去过贵州。IT之家了解到，绝大多数客户是通过联通代理商提供的内部账号在线办理了入网手续，多位用户表示，去年 9、10 月份，在微信朋友圈、论坛、在线二手平台都可以看到有人兜售遵义联通的 “4G 全国流量王 8 元套餐（校园福利卡）”优惠套餐，每张卡售价基本都在 100 元左右。

对此，11 月 13 日，中国联通遵义市分公司回应，部分校园福利卡在遵义市新蒲大学城推广办理过程中被不法卡商以不正当手段获得，存在卡商层层贩卖赚取差价的违法行为。联通方面明确，办理该卡的用户需为遵义市新蒲大学城五所高校的在校生。对此，遵义联通已短信告知所有校园福利卡用户，请持卡人在 15 天内到指定地点进行真实身份认证。如逾期未补登，联通公司将取消其手机号卡校园专属优惠包或停机。

有用户质疑，联通公司是否有内部员工为完成业绩与代理商串通勾结。对此，中国联通遵义市分公司副总经理陶中林称，经过内部核查，目前没有发现联通内部有员工参与其中非法获利，如果用户有发现联通员工在推广校园优惠套餐有违规行为，可随时向联通公司进行举报。