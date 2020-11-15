苹果高管：我们都没有想到 M1 处理器的性能有那么强

苹果近日发布了自主研发处理器 M1 以及搭载新处理器的笔记本电脑，显示其速度和效率都有很大提升。发布会结束不久，苹果三位最资深的高管——营销总监格雷格 · 乔维亚克（Greg Joswiak）、软件主管克雷格 · 费德里吉（Craig Federighi）、硬件工程负责人约翰 · 特努斯（John Ternus）接受了媒体专访，称 M1 将是未来所有技术的基础。

M1 的性能超出苹果预期

M1 芯片有很多功能：它的速度要快得多，在大多数任务中，搭载 M1 的电脑比旧款 Mac 快三倍之多。它的效率也要高得多，电池续航时间是英特尔版 MacBook 的两倍。苹果最资深的工程师声称，M1 代表着苹果过去和未来的交汇。M1 不仅设计超前，而且也将是未来所有技术的基础。它也承继着苹果的过去，将持续多年的研究工作整合到全新的单个芯片上。这款芯片也许代表了苹果的全部理念，即什么样的计算应该比他们以前做的任何东西都更好。

在新款芯片和 Mac 发布之时，苹果的代表始终在强调这一事实：他们喜欢所有 Mac。乔维亚克、费德里吉和特努斯称，苹果其实也没有预料到会有如此大的进步。在乔维亚克本人拿到新电脑的时候，也不禁惊呼 “简直不敢相信”。

而费德里吉说：“这超过了我们的预期太多。有时候你会制定一个目标，然后在即使接近实现目标的情况下，都会感觉非常满意。可是这次，当我们将所有碎片拼合起来时，却发现比我们预想好得太多。”

特努斯说，随着开发取得更大进展，情况变得更加明显，芯片正在做他们此前没有预料到的事情。

有用户疑虑是否应该跳过苹果的第一代产品，因为他们觉得许多问题可能需要到下一代才能解决，并且挖掘出更多的潜能。对此，乔维亚克、费德里吉和特努斯三人都认为，苹果的新电脑对他们很有吸引力。乔维亚克称，他 “已经购买了搭载 M1 芯片的设备，没有任何犹豫”。费德里吉戏称：“订购网站上挤满了苹果员工，没有人担心这个系统会出问题。”

M1 只是新处理器起点

苹果向来以其营销能力而闻名：M1 芯片取了如此直白的名字似乎很不寻常。费德里吉开玩笑说，该公司的顶尖营销团队花了 1 年时间才想出了这个名字。乔维亚克说：“我认为 M1 对于 Mac 芯片来说意义非凡。苹果的手机芯片开始使用‘A’，从那时起，我们就开始尝试使用有意义的字母。我们的耳机芯片使用 H 开头，你应该已经开始感受到这种趋势。在这一点上，我们是出色的营销者。”

M1 还有一个优势，那就是相当清楚地表明将会有 M2、M3 等等。这个名字也引发了人们对未来 Mac 可能会是什么样子的猜测。苹果当然不会透露这些芯片可能会有什么功能，该公司在发布会上表示，新处理器只是一系列芯片的起点，仅此而已。

M1 最初应用在三种不同的产品上，即 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。Air 和 Pro 采用完全相同的芯片，它们如何保持差异？费德里吉表示，Pro 有风扇，而 Air 则没有，两者的性能差异就源于此。事实上，真正影响这些芯片性能的是散热：当你给它们更多的冷却时，它们会变得更快。

苹果明确表示，M1 完成过渡将需要两年时间，这让该公司陷入了一种奇怪的境地。虽然仍在营销 M1，但看起来已经有点儿过时的感觉。

那么，为什么用户为什么要买它呢？苹果的答案是，该公司仍然非常信任它们能做好应该做的工作。乔维亚克强调，Mac 正在 “经历有史以来最好的一年”，在上个季度增长了近 30%，显然人们依然喜欢这些产品。

苹果对改变芯片架构有经验

苹果在改变芯片架构上有信心在很大程度上源自它以前做过这样的事情：当年被自研处理器取代的英特尔芯片也曾被视为未来的象征。2005 年，苹果宣布将从 PowerPC 处理器改为使用英特尔处理器。费德里吉说：“我们以前也这么做过。在此期间，我们看到业内其他公司也在这么做，但并不那么成功。但我相信，我们已经真正完善了这类过渡，我们非常清楚如何处理这些工具，让开发者使用更容易。”

这些工具包括 Rosetta 这样的软件，它会把为英特尔版 Mac 开发的现有应用程序转换成 Apple Silicon Mac 可以使用的应用程序。新电脑可以运行 iPhone 上的应用程序，也可以运行旧款 Mac 电脑上的应用程序，开发人员只需开发一个版本即可。而在用户看来，他们的操作系统似乎完全一样。

这三位苹果高管都同意，好的体验就是 “用户总的感觉大体相同，只是速度快了很多。”

但苹果电脑外观却看不出这些创新。当新的 MacBook Pro 关闭时，它看起来与被其取代的旧款没有什么区别。虽然它的打开速度可能会快得多，但外壳几乎没变。苹果难道不想制造看起来全新的、重新想象的 Mac 电脑吗？特努斯说：“在我看来，只要从 M1 开始，它们就为这一过渡奠定了坚实的基础。而且，你知道，我们通常不会仅仅为了改变设计而去改变。我们这里有很棒的平台、处理器，我们可以把它们很好地结合起来，这就是它背后的想法。”

苹果在打造触摸屏 Mac？

但果粉儿们一再猜测，苹果将对 Mac 做些更深刻的事情。例如，把它变成像 iPad 一样的东西，或者利用这种转变从根本上改变其笔记本电脑的工作方式。苹果一再坚称，它认为笔记本电脑的外形很有价值，有别于 iPad 等触摸屏设备，但人们并不总是相信它们。

这导致了一些想法的诞生，包括苹果重新设计新的 MacOS 就是为迎接触摸屏 Mac 到来做准备。费德里吉对此澄清说，Big Sur 的美学设计借鉴了 iPhone 和 iPad，包括按钮更大，空间更大。许多评论人士指出，这更方便手指创作，但苹果高管予以否认。

费德里吉称：“我得告诉你们，当我们发布 Big Sur 的时候，有些人开始猜测：‘哦，天哪，看，苹果正在为引入触控做准备。’这时我就会问：‘他们为什么这么想？’我们设计和开发的 MacOS 操作系统外观，只是希望让人们觉得舒服、自然，丝毫没有考虑到触摸的问题。我们也在使用 iPad 和手机，这些设备现在都使用更大的视网膜屏幕，所有这些都让我们想到了 Mac 的设计，它让我们觉得舒服，但实际上与触摸没有任何关系。”

费德里吉补充说：“作为一名用户，我在苹果设备家族中穿梭起来从未像现在这样感到舒服，我每天都会在 iOS 14、iPadOS 14 和 MacOS Big Sur 之间穿梭数百次，转换过程的影响越来越小。人们都觉得这款设备的体验非常自然，这就是我们希望你看到的，而不是输入方式未来会发生变化的信号。”

这些新电脑看起来一点儿也不像 iPhone，但赋予它们生命的芯片大量借鉴了苹果便携设备的设计。这款小小的芯片有可能决定世界上最大公司的未来和命运，但它的确是在苹果过去的成功基础上构建出来的。