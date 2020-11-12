苹果发布 M1 Mac ，好莱坞名流高兴坏了：“Mac mini 可取代老款 Mac Pro ”

IT之家11月12日消息 外媒9to5 Mac报道，一些好莱坞大牌对苹果推出首款M1 Mac表示欢迎，其中一位表示这是苹果十年来最好的消息，另一位表示Mac mini对剪辑师来说影响可能是巨大的。

美国电影艺术与科学学院成员Michael Cioni 表示，此次宣布的消息表明，苹果仍然关心创意专业。

据好莱坞报道：

科技开发商Frame.io的高级创新副总裁Michael Cioni指出，“垃圾桶”Mac Pro在2013年首次亮相后，苹果在媒体和娱乐界受到了强烈的批评，认为其“抛弃了”创意专业人士；随后，苹果在2019年推出了针对专业人士的重新设计的Mac Pro。

Cioni认为，今天的M1 Mac发布标志着这家电脑制造商正在“继续致力于满足当今创意专业人士的需求”。他注意到苹果在公告中包括了这部分客户群，并补充说：“这是我们近十年来从苹果那里得到的针对创意专业人士的最积极描述。”

在Final Cut Pro X制作的纪录片《Off The Tracks》中，Cioni表示，苹果似乎认识到，如今的电影制作人在工作中采取更多的多任务导向，会同时打开许多高端应用。

“同时打开Resolve、Final Cut、Frame.io、Adobe和Nuke当然是我的工作方式，[苹果声称，有了M1，可以]极大地改善这种体验。”