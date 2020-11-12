苹果发布 M1 Mac ，好莱坞名流高兴坏了：“Mac mini 可取代老款 Mac Pro ”

IT之家11月12日消息 外媒9to5 Mac报道，一些好莱坞大牌对苹果推出首款M1 Mac表示欢迎，其中一位表示这是苹果十年来最好的消息，另一位表示Mac mini对剪辑师来说影响可能是巨大的。
美国电影艺术与科学学院成员Michael Cioni 表示，此次宣布的消息表明，苹果仍然关心创意专业。
据好莱坞报道：
科技开发商Frame.io的高级创新副总裁Michael Cioni指出，“垃圾桶”Mac Pro在2013年首次亮相后，苹果在媒体和娱乐界受到了强烈的批评，认为其“抛弃了”创意专业人士；随后，苹果在2019年推出了针对专业人士的重新设计的Mac Pro。
Cioni认为，今天的M1 Mac发布标志着这家电脑制造商正在“继续致力于满足当今创意专业人士的需求”。他注意到苹果在公告中包括了这部分客户群，并补充说：“这是我们近十年来从苹果那里得到的针对创意专业人士的最积极描述。”
在Final Cut Pro X制作的纪录片《Off The Tracks》中，Cioni表示，苹果似乎认识到，如今的电影制作人在工作中采取更多的多任务导向，会同时打开许多高端应用。
“同时打开Resolve、Final Cut、Frame.io、Adobe和Nuke当然是我的工作方式，[苹果声称，有了M1，可以]极大地改善这种体验。”
IT之家获悉，获得艾美奖提名的电影剪辑师Harry B. Miller表示，搭载 M1 的 Mac mini 可以取代老款 Mac Pro 设备。
资深剪辑师Harry B. Miller III表示，新的Mac mini尤其对剪辑界来说“可能是巨大影响”。“大多数剪辑行业要么使用老式设备，要么使用垃圾桶Mac。在我看来，采用这种新芯片的Mac mini可以轻松且相当便宜地取代所有这些旧设备，”他说。例如，“福克斯工作室一直在翻新旧设备机，以使它们与CPU和内存保持同步，以适应更复杂的工作流程。现在用新的Mac Mini替换它们会更便宜。”
Miller说，他计划购买一台。“在过去的18个月里，我在我所有的项目中使用Mini进行Avid [Media Composer]和[Adobe]Premiere Pro工作。”他指出。“由于流行疫情，我知道有很多设备投资到iMac上，用于远程工作。我可以看到Mac Mini也会取代它们。”
在阐述新Mac的潜力时，Miller解释说，对于剪辑师来说，两个主要的“痛点”是在时间线中渲染效果，然后压缩并输出视频供客户审核。“它们都是计算机处理密集型的动作。我们要看看这款新的M1芯片是否能加快这个速度。应该是这样的。”
由M1驱动的Mac可以超越更高端的英特尔驱动的Mac的想法得到了早期基准跑分测试的支持，这些测试显示新的MacBook Air提供了与入门级2019年Mac Pro相似的性能。