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JetBrains：IntelliJ IDEA 正努力适配苹果 M1 Mac

2020/11/13 20:46:51 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月13日消息 苹果macOS Big Sur正式发布并开放下载，版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型，预装了全新的macOS Big Sur。苹果表示，它专门优化了macOS Big Sur，以便在这些基于ARM的新系统上运行，它将提供英特尔版本上没有的主要功能：能够运行iOS和iPadOS App。而Intel应用运行需要先经过Rosetta 2转换编译。

JetBrains IntelliJ IDEA刚刚在Twitter表示，JetBrains正在努力使所有基于IntelliJ的IDEs都能在Apple Silicon上运行。请继续关注，并关注https://youtrack.jetbrains.com/issue/JBR-2526 了解更新。

IT之家获悉，帖子更新的最新状态是，JetBrains正在努力将JetBrains Runtime（以及所有在JVM上运行的产品）移植到Apple Silicon上。我们的IDEs通过Rosetta 2在Apple Silicon芯片上工作。

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关键词：JetBrainsIntelliJ IDEAMacBookM1

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