App Store 出现 macOS Big Sur 触屏操作动图演示，苹果随后删除之

IT之家11月15日消息 外媒appleinsider报道，苹果对触屏 Mac 的传闻轻描淡写，但 App Store 上的一张新 macOS Big Sur 图片，让这种设备可能会出现的传闻再次浮出水面。

开发者Louie Mantia发现App Store存在一张动图，以风格化的人类手在macOS Big Sur的各种部件和用户界面元素上敲击。

下面是动画视频展示：

此后，苹果删除了动画和触摸手的图片，取而代之的是一张静态图片，描绘了新的macOS更新中的小组件功能。

然而，正如人们所预料的那样，Mantia的推特引起了一些关注，并再次引发了苹果正在向基于触摸的用户体验过渡的传闻和猜测。

▲取消了手的图片

IT之家获悉，macOS Big Sur更新为Mac操作系统带来了全面的视觉改造，大量借鉴了iPadOS和iOS系统。这让一些人认为，这是macOS和iPadOS合并的第一步，或者至少是将基于触控的用户体验带到Mac上的一步。

在本周早些时候的一次采访中，苹果软件主管Craig Federighi淡化了触屏版macOS即将到来的传闻，并声称在重新设计时并没有考虑到基于触摸的控制操作。

另一方面，Federighi并没有直接否认未来版本的macOS可能会加入触控支持。而事实上，苹果早在2020年就为macOS申请了基于触摸的指令系统专利。