华为李小龙：Mate 40/Pro 系列研发时长三年、投入 5.6 亿美元（不含麒麟 9000 芯片）

IT之家11月8日消息 10月底，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。此前余承东表示，华为Mate40系列是有史以来最强大的Mate手机，研发时长三年、投入5.6亿美元（约合人民币37亿元）。

近期，华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙近期透露，麒麟9000上行速率是iPhone12的6.8倍、下行是2.6倍。李小龙解释说，之所以称为“第三代5G技术”，是因为使用了超级上行技术。由于手机发射功率有限，一般离基站越近上行速率越快，反之则上行急剧下降，而超级上行令华为手机在中远距离表现远超友商。

李小龙还提到一个例子，“我看到过一篇网络运维人员写的文章，如果收到用户投诉说网络信号不好，会先问用的是什么手机，如果是华为手机马上会派一个人去查，如果是某某品牌的手机会建议换一个手机试试。”

IT之家获悉，对于Mate40系列的研发，李小龙用两个数字概括，研发时长三年、投入5.6亿美元（不含麒麟9000等高端芯片），“人力、时间还是资金上的投入都是历代Mate中最高的”。

另外他还提到，Mate40系列是华为第一次采用5nm芯片，面临着不少挑战。比如之前很多IP可以从外部购买获得，但由于5nm制程工艺领先于时代，传统IP公司赶不上进度，因此在麒麟9000上采用了大量自研IP，工作量远超以往。华为对此早有所料，三年前便开始组织团队进行5nm技术攻关，留足了够打磨、验证、试错的时间和机会。



