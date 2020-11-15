微软 Win10 全屏 Edge 浏览器推荐广告袭来

IT之家11月15日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 开始测试用全屏 Edge 浏览器广告来纠缠用户了。在 Windows 10 构建版本中，微软正在对一项新的 “功能”进行 A/B 测试，该功能旨在向用户展示 OOBE 屏幕中的全屏窗口 Edge 推荐。

当用户设置他们的 PC 设备，应用更新后登录系统，或点击设置内的新广告横幅时，该推荐窗口将出现。

随着 Windows 10 版本 2009 推送，微软终于抛弃了 2015 年推出的传统 Edge 浏览器。微软 Edge 已经更新为使用 Chromium 引擎版本，微软再次在操作系统内为其基于 Chromium 的 Edge 推送了推荐横幅。

微软正试图说服正在访问 Windows 设置的竞争对手浏览器的用户尝试 Chromium Edge 浏览器。在 “设置”应用中，有一个新的横幅，似乎正在向非内部用户推出。

从截图中可以看到，广告出现在 “设置”应用窗口的上方。广告语称，你可以 “从 Windows 中获得更多”，然后竟然启动了 OOBE（开箱即用体验）界面。

据展示的广告 / 推荐指出。“只要快速选择几项，你就能享受到完整的微软体验”。通过 “Let's go ”按钮，可以打开全屏无窗口的 OOBE 界面。

在 OOBE 界面中，有一个名为 “使用推荐的浏览器设置”的新页面，建议用户恢复微软 Edge 浏览器，并将浏览器固定在桌面和任务栏上。

IT之家获悉，点击 “使用微软推荐的浏览器设置”会将 Edge 设置为默认浏览器，并将其固定在任务栏 / 桌面上。

只有当我们的设备被设置为使用谷歌 Chrome 浏览器和火狐浏览器作为默认网络浏览器时，这个广告才会出现。

用户可以通过点击第二个选项 “不要更新浏览器设置”来轻松关闭该广告。如果你试图跳过设置，以后还会出现弹窗。

遗憾的是，你无法在 Windows 10 中永久禁用这些建议。

值得一提的是，微软的竞争对手谷歌也在积极向通过微软 Edge 浏览器访问谷歌搜索、Gmail、Google Drive、Chrome Store 等服务的用户推荐 Chrome 浏览器。