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新实验证明 Win10 手机 Lumia 950 XL 多功能性：几乎可运行任何桌面系统

2020/11/15 23:39:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月15日消息 外媒Windows Latest报道，微软曾经凭借Windows Mobile主导智能手机市场，但当谷歌、苹果和黑莓的现代智能手机到来时，微软错失了机会。2015年，微软推出了Windows 10，它的定位是“能在所有设备上运行的OneCore操作系统”。

微软宣称，Windows 10是模块化的，能够在你能想到的任何设备上运行。然而，开发者仍然需要为所有形态的设备优化他们的UWP应用，Windows Phone手机最终未能获得超过10%的市场份额。

Windows Phone手机，如Lumia 950 XL和Lumia 950，与Windows 10桌面和其他Windows操作系统（如Surface Hub OS）共享组件。

我们已经看到Windows 10 ARM for Windows Phones，一些开发者也在Windows 10 21H1预览版中启用了蜂窝连接支持。

近期，法国开发者Gustave Monce成功破解了Lumia 950 XL，使其能够运行微软的Windows 10 Team OS，也就是在Surface Hub上运行的Windows 10系统版本。

在智能手机上运行完整版的Surface Hub OS是非常了不起的，因为该操作系统是为白板设计的，只要对固件进行一些调整，在智能手机上使用该操作系统并不难

当然，Surface Hub OS在移动设备上并不是一个实用的解决方案，但这也再次证明了Windows Phone手机的多功能性，几乎可以运行任何Windows 10桌面操作系统。

开发者已经成功地在Lumia手机上运行了以下操作系统。

  • Windows 10 ARM

  • 支持Mobile Shell的Windows 10 ARM

  • Windows RT

  • Linux 和 Ubuntu

  • Windows 10 Team（Surface Hub操作系统）

IT之家获悉，Surface Hub设备搭载了Windows 10 Team OS，它带有一个为协作而优化的特殊界面。Surface Hub OS并不会经常得到重大更新，但它仍然会得到积极支持。

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关键词：Lumia950 XLWindows 10微软

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