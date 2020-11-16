爆料：微软 Surface Pro 8 搭载 Intel Iris Xe Gen12 显卡，游戏性能大提升

IT之家11月16日消息 外媒 Windows Latest 报道，由于全球经济放缓，微软已经推迟了 Surface Pro 8 和 Surface Laptop 4 的上市时间。

微软将在明年召开 Surface 新品发布会，届时将介绍新的 Surface 硬件更新，包括搭载英特尔 Iris Xe GPU 的下一代 Surface Pro 。

微软肯定会在 2021 年出货搭载英特尔最新 Iris Xe 图形的 Surface Pro 新硬件。Surface Pro 8（或下一代 Surface Pro）将使用英特尔 Xe“Gen12”显卡，该显卡在早期基准测试中的表现优于 Ryzen 4000 系列的 Vega iGPU。

基于英特尔的 Xe-LP 架构，Iris Xe GPU 承诺将提供更好的性能和降低功耗。目前还不清楚微软是否会提供搭载英特尔 Iris Xe Max GPU 的 Surface Pro。

这将是微软 Surface Pro (2021)获得的最大变化。它可能会采用英特尔 Tiger Lake 处理器的八线程 Core i5 和 Core i7 型号。

英特尔新的处理器和显卡将在单核、多核时钟频率上提供更好的性能，以及在游戏方面的改进。

IT之家获悉，最有趣的是第 12 代英特尔 Iris Xe 显卡，它能够以更好的帧率支持 1080P 游戏。新的 GPU 将比上一代 Surface Pro 的图形性能提升约一倍，这意味着 Surface Pro 8 可以成为一款非常适合游戏、商务和通用的轻薄设备。

根据泄露的 Surface Pro 8 渲染图和 eBay 上市信息，Surface Pro(2021 年)的设计类似 Surface Pro 7。

预计微软 Surface Pro 8 系列的售价仍然维持在 800 美元（约合人民币5262元）起。