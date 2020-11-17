第一台搭载苹果 M1 芯片的 Mac 现已签收

IT之家11月17日消息 苹果上周发布了三款最新的 Mac 机型，均搭载苹果新型 M1 芯片，包括 MacBook Air，MacBook Pro 和 Mac mini。

据外媒 Macrumors 报道，首批 M1 Mac 本应于（美国时间） 11 月 17 日送达客户手中，但是今天已经有人收到了他们的新 Mac，现在已经有网友晒出了全新的 M1 Mac 机型。

IT之家了解到，Ali King Fans Intl 已经完成了新机的开箱和设置，而现在他又给大家带来了更多关于全新 Macbook Pro 的上手内容，包括 cinebench 基准测试等。

通过 CineBench 成绩可知，苹果新款 MBP 所采用的 M1 芯片可获得 7508 多核成绩 1498 单核成绩，搭载了 8GB 运存和 512GB 固态硬盘，并且吐槽续航根本没有苹果宣称的那么强。

虽然不知道为什么苹果提前派送了新款 M1 Mac，包括本应于 11 月 24 日左右交付的 Mac 现在提前整整一周到达。但这无疑对用户而言是一件称得上惊喜的事情。

根据此前曝光的 Geekbench 5 基准测试成绩，搭载 Apple Silicon 3.2 GHz（实际上就是 M1 芯片）的 MacBook Pro 单核跑分是 1717 和 1714；多核跑分是 7423 和 6802，都在 7000 上下，略有波动。而此前搭载英特尔 Intel i9-9880H 处理器的 MacBook Pro 16 两次单核跑分分别是 1041 和 1215，多核跑分则分别是 6464 和 6812。

图形性能方面，在 Aztec Ruins Normal Tier 测试中，Radeon RX 560 达到 146.2 FPS，超过了英伟达 GeForce GTX 1050 Ti 的 159 FPS。而根据苹果的官方文件，M1 的八核 GPU 可以同时处理接近 25000 个线程，并提供高达 2.6 TFLOPS 的处理性能。这与 Radeon RX 560 达到的 TFLOPS 相同，仅低于 GeForce GTX 1650 的 2.9 TFLOPS。