得益于 Zen 3 架构，AMD EPYC 米兰处理器单核性能较罗马可提高 30%

IT之家11月16日消息 基于 Zen 3 架构的 AMD EPYC Milan 服务器 CPU 的第一个基准已经被 @ExecuFix 曝光，单线程提升约 20% 至 30%。

众所周知，采用 Zen 3 架构的消费级的锐龙 5000 系列 CPU 上单线程性能提升基本也可以达到这种程度。

但与消费级处理器不同的是，服务器工作负载不是对延迟敏感的（游戏），而是针对数据中心，并且这款 64 核 128 线程的米兰处理器目前单核性能已经几乎与最快的英特尔 Xeon 差不多。

在测试单线程性能时，米兰和罗马均保持 2.4GHz 频率运行（IPC 提升约 11-18%），但实际上与罗马相比，米兰的频率提升了 400MHz，因此性能可额外再提高约 12%。

IT之家提醒，爆料者表示，由于 CPU-Z 无法准确测试 128 线程的性能，因此在进行多核测试时去掉了 CPU-Z 的基准测试成绩一项。

其他方面，爆料者仅透露此次测试是通过四通道的 DDR4 2133 内存下进行的，并未透露其他细节。

值得一提的是，英特尔已经将其初代 10nm 服务器芯片 Ice Lake-SP 推迟到 2021 年第一季度，而 AMD 将在年底 AMD 发布 EPYC 米兰系列，并计划在第一季度正式上市。当然，该系列处理器目前已经开始向部分大客户出货。