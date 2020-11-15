CineBench R23 不再使用 AVX512 指令集跑分

IT之家11月15日消息 11 月 11 日，Maxon 发布了 Cinebench 的 R23 版本，采用了升级版的编译器，基准测试精度提升。但部分用户会好奇，为什么榜单中英特尔芯片占比较少。现在 Maxon 回应称，CineBench R23 中不再使用 AVX-512。该指令集除了营销基本没什么用，实际开启 AVX512 的处理器频率也会大幅度下降，严重影响性能。

部分网友可能无法理解改版后的基准测试对英特尔伤害有多大，外媒 Computerbase 网站本周通过收集到的网友测试结果汇总，对比了 CINEBENCH R23 在 AMD、Intel 处理器的最新表现，主要是单核及多核性能参考。

以下两张图为收集到的所有结果，存在部分性能差别较大的同型号处理器，两张图可能有点长，但可以很直观地感受到大部分都是红色区域，无论是单核还是多核。

如上图所示，AMD 多款处理器成为占据排行的前列位置，也就是第一梯队，第二梯队是英特尔新架构新工艺的 11 代酷睿低压处理器，第三梯队则是英特尔 14nm 的10代酷睿桌面处理器。

此外IT之家曾报道，目前苹果自研的 DTK A12Z 分数 987，已高于英特尔移动端 8 代 i5。